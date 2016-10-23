مرقي عقاري يتحايل على المكتتبين بالطاهير

يعيش العشرات من المكتتبين ضمن صيغة السكن الترقوي بمدينة الطاهير ( ولاية جيجل) حالة من الاستياء والغضب وذلك بعد الخرجة المفاجئة لأحد المرقين العقاريين بخصوص طريقة تسديد القسط الأول من المستحقات الواجب دفعها من قبل هؤلاء والمقدرة ب(80) مليون سنتيم والتي أدخلت هؤلاء في سباق ضد الساعة لتسديد المبلغ المطلوب في الوقت المحدد . وقد ندّد العديد من المكتتبين ضمن صيغة الترقوي المدعم ببلدية الطاهير بما وصفه بالتحايل المفضوح لأحد المرقين العقاريين المكلف بانجاز (100) مسكن ترقوي بهذه البلدية والذي منحهم مدة أسبوعين فقط لتسديد قيمة الشطر الأول المقدرة ب(80) مليون سنتيم ، والأغرب يقول هؤلاء أن هذا المرقي وضعهم تحت طائلة التهديد غير المباشر بعدما أكد لهم بأن أفضلية اختيار المساكن وحتى الطوابق تعود لمن يحتلون مقدمة القائمة الخاصة بالمسددين وهو ما أدخل هؤلاء في سباق مع الزمن من أجل تسديد هذه الأقساط والتواجد في مقدمة القائمة ومن ثم تفادي العقوبة الآلية التي ستنجر عن عدم تسديدهم للقسط المذكور داخل الآجال التي حددها المرقي رغم المتاعب التي وجدوها في الوفاء بهذا الالتزام نتيجة الطوابير الطويلة التي واجهوها على مستوى البنوك التي توجهوا اليها لتسديد هذا الشطر . وأبدى المكتتبون انزعاجهم من هذا الإجراء الذي وصفوه بالبيروقراطي وغير العقلاني مطالبين بوضع حد لمثل هذه الممارسات التي أثرت سلبا على نفسية المكتتبين ووضعتهم أمام ضغوط نفسية ومالية كبيرة أوصلت بعضهم إلى حد الإصابة بانهيارات نفسية ومتاعب صحية نتيجة التفكير الدائم في مصير سكناتهم.

م.مسعود