ارتفاع محسوس في أسعار اللحوم البيضاء بالأسواق المحلية

تعرف أسعار اللحوم البيضاء هذه الأيام ارتفاعا محسوسا في الأسواق المحلية بولاية عنابة ، إذ وصل الكيلوغرام من لحوم الدجاج إلى 340 دج ،بعد أن كان لا يتجاوز 260 دج للكيلوغرام بحر الأسبوع المنصرم، بسبب قلة العرض وزيادة الطلب،ليترك بذلك حيرة وسط مستهلكي هذه المادة الغذائية. قامت أمس آخر ساعة بجولة ميدانية إلى بعض المقصبات بأسواق مدينة عنابة على غرار السوق المغطى وسوق الحطاب، أين تفاجأنا بالارتفاع المحسوس في أسعار اللحوم البيضاء خاصة منها لحوم الدجاج ، التي قفزت بين عشية وضحاها إلى 340 دج للكيلوغرام بعد أن كانت لا تتجاوز سعر 260 دج للكيلوغرام بحر الأسبوع المنصرم، وهو ما ترك استياء وتذمر وحيرة وسط المواطنين الذين اعتادوا شراء اللحوم البيضاء يوميا ، متسائلين في ذات الوقت عن أسباب هذا الارتفاع المفاجئ، والذي برره بعض أصحاب المقصبات ممن تحدثت معهم آخر ساعة بنقص العرض وكثرة الطلب، ويرجع سبب هذا النقص إلى قلة الدواجن المؤهلة للذبح خلال الأيام القليلة الماضية في المداجن، فيما قال تجار آخرون من أصحاب المقصبات أنهم أصبحوا لا يفقهون شيء في بورصة أسعار اللحوم البيضاء التي ترتفع وتنهار بين عشية وضحاها، بالرغم من أن منهم من له باع من السنوات في هذه المهنة ، وفي ذات السياق كشف مربون لآخر ساعة أن هناك العديد من مربي الدواجن البيضاء قد تراجعوا عن مزاولة هذا النشاط بسبب غلاء الأعلاف والأدوية ضد جميع الفيروسات والأمراض، هاته الأخيرة إلى يستعملها المربي لمرات عديدة من اجل حماية دواجنه،وتجدر الإشارة إلى أن لحم الديك الرومي «السكالوب»عرف هو الآخر زيادة طفيفة في سعره، فيما حافظت النقانق «المرقاز» على ثمنها بالأسواق المحلية لولاية عنابة.

مازوز بوعيشة