المديرية العامة للحماية المدنية تنفي الأخبار المتداولة عن مسابقات التوظيف





فندت المديرية العامة للحماية المدنية جميع المعلومات المتداولة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بمسابقات التوظيف لسنة 2016. حيث جاء في نص البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للمديرية العامة للحماية المدنية بأنه لا توجد أية عملية توظيف خلال السنة الجارية وأن المديرية أو مختلف المصالح التابعة لها غير مسؤولة عم يصدر أو يتم نشره عبر بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وذلك في رده على كافة الطلبات المتعلقة بالمعلومات الخاصة بملف التوظيف في سلك الحماية المدنية وحول تاريخ وشروط إجراء هذه المسابقات كما تعلم المديرية العامة للحماية المدنية من خلال الإعلان أنها ستقوم بنشر جميع المستجدات عبر الموقع الإلكتروني وعبر الصفحة الخاصة بها والرسمية الوطنية والولائية بصفة رسمية ومقننة وجاء ذلك على خلفية تلقي المديرية العامة وكذا مختلف المديريات الولائية عبر الوطن آلاف الطلبات والاستفسارات منذ بداية السنة عن تواريخ ومكان إجراء المسابقات وذلك بعد نشر إعلانات كاذبة وملفقة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وكذا بعض وسائل الإعلام تفيد بأن المديرية العامة للحماية المدنية أعلنت عن فتح مسابقات توظيف خاصة بالأعوان بالدرجة الأولى في إطار المسابقات الخاصة سنة 2016 وتجدر الإشارة إلى أن مصادر من المديرية العامة للحماية المدنية كانت قد أكدت خلال تصريحات سابقة لآخر ساعة بأنها لم تتلقى أية تعليمات خاصة بفتح مسابقات توظيف بالنسبة لسنة 2016 إلى حد كتابة هذه الأسطر فيما لم تتلقى أية تعليمات أخرى تفيد بعدم وجود أية مسابقة خاصة بالتوظيف بسلك الحماية المدنية حتى نهاية العام الجاري مؤكدة بأنه قد يتم فتح مسابقة في أي وقت لكن الإعلان عنها سيكون عبر الصفحات الرسمية للمديرية العامة للحماية المدنية. بوسعادة فتيحة