والي سكيكدة يدعو الأئمة إلى محاربة الفرق الدخيلة ويعد بتحقيق مطالبهم

تحولت قضية القبض على 18 شخصا من أتباع الطائفة الأحمدية بإحدى بلديات سكيكدة إلى حدث وطني سرعان ما أدى إلى انتفاض وزارة الشؤون الدينية التي تأسست كطرف مدني في القضية ، قبل أن يسارع والي سكيكدة الجديد « عبد الحكيم شاطر» عقب إصدار وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش أمسية الثلاثاء قرارا يقضي بحبس زعيم الطائفة مؤقتا ووضع 17 من أتباعه بينهم فتاة تحت الرقابة القضائية لحين محاكمتهم، سارع لإصدار بيان استنكار لظهور مثل هذه الطوائف الدخيلة على المجتمع الجزائري المحافظ ، ودعا الوالي أئمة المساجد إلى المحافظة على المرجعية الدينية ومحاربة الفرق الدخيلة بمختلف طوائفها مؤكدا خلال اجتماع عقده يوم الخميس بمقر ديوانه على دور الإمام في محاربة الفتن التي انتشرت بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم، وقال الوالي أن هذه الطوائف والفرق دخيلة على الجزائر وليس لها أي صلة بالدين الإسلامي الحنيف ولا بالمذهب المالكي المعتمد في الجزائر ،مؤكدا على الإسراع في إصدار بيان فحواه تضليل فرقة الأحمدية التي اكتشف أمرها في سكيكدة واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة وخلال ذات الاجتماع أمر بضرورة تشكيل لجنة ولائية، مكونة من مدير الشؤون الدينية والأوقاف ومدير التنظيم والشؤون العامة وكذا مدير البناء والتعمير، من أجل النظر في المشاريع المعطلة على مستوى القطاع مع مراقبة عمل اللجان الدينية، وبشأن انشغالات الأئمة أكد سعي الجهات الوصية لتوفير السكن وكل ما يتعلق باحتياجاتهم في إطار تحسين ظروف معيشة الإمام وتسهيل مهامه.

حياة بودينار