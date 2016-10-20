اختفاء غامض للطفل عبد الغني القاطن ببئر العاتر بتبسة



الطفل عبد الغني

الحمزة سفيان

خلّف الاختفاء الغامض والمفاجئ للطفل عبد الغني 13سنة من العمر والذي يزاول دراسته بالطور المتوسط ، حالة من القلق والوجع لدى عائلته التي تقطن بحي العامرية ببلدية بئر العاتر جنوب عاصمة ولاية تبسة، وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن حادثة اختفائه تعود إلى نهاية الأسبوع الفارط، بعد مغادرة الأب والأم البيت العائلي وتوجههم نحو أقاربهم بنفس المدينة وحين عودتهم تفاجؤوا بعدم وجود أي أثر لابنهم بالبيت، مما خلق وسط العائلة والأهل حالة من الحزن والخوف الشديد من تعرضه لمكروه أو لعملية اختطاف محتملة لاسيما بعدما كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن فقدان أطفال وتعرضهم للاختطاف أو الاعتداءات، وقد استدعى ذلك إخطار مصالح الأمن التي تنقلت في الحين إلى عين المكان وشرعت في فتح تحقيق معمق كما باشرت عمليات البحث عن الطفل المختفي بمشاركة سكان المنطقة الذين بدورهم شاركوا في عملية بحث واسعة آملين في العثور عليه سالما معافى من أي ضرر.