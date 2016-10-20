توقيف جزائريين ضمن شبكة لتهريب السيارات في تونس





أعلنت وسائل إعلام تونسية عن تمكن فرقة الإرشاد الحدودي التابعة لمنطقة الحرس الوطني التونسي مؤخرا من توقيف جزائريان ينشطان ضمن شبكة لتهريب السيارات وحسب جريدة الشروق التونسية فإنه خلال هذه العملية تم حجز 5 سيارات ومبلغ مالي معتبر ليتم فتح تحقيق في الواقعة بعد إلقاء القبض على جزائريين وتونسي بغرض كشف جميع الملابسات المتعلقة بعملية التهريب وفي سياق منفصل أعلنت ذات المصادر الإعلامية عن توقيف رعية جزائرية بتهمة اجتياز الحدود خلسة وذلك بعد قيام فرقة حدودية بفرنانة بتوقيف شخصا في العقد الرابع من العمر وبعد تفحص أوراقه الثبوتية تبين أنه جزائري الجنسية كان ينوي اجتياز الحدود قبل أن يتم اقتياده نحو منطقة الحرس الوطني التونسي بطبرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

عادل أمين