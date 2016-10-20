مواطنون يهاجمون آليات الأشغال العمومية ويعترضون على فتح منطقة النشاطات بأولاد يحيى





عاد ملف منطقة النشاطات بمنطقة أولاد يحيى مجددا إلى واجهة الأحداث بعاصمة الكورنيش جيجل بعد المشاكل التي واجهتها الجهات الوصية في الشروع في تهيئة هذه المنطقة واعتراضها على فتح بعض المسالك المؤدية إلى هذا الفضاء رغم أوامر السلطات الولائية بالإسراع في تهيئة هذا الفضاء والسماح للمستثمرين بولوجه في أسرع وقت .قد تفاجأ مسؤولو الوكالة العقارية بجيجل نهاية الأسبوع باعتراض عدة مواطنين لطريقهم وتصديهم لآليات الأشغال العمومية التي كانت بصدد فتح أحد المسالك المؤدية إلى هذه المنطقة وهو ما تسبب في حالة من الفوضى في الوقت الذي أمر فيه والي الولاية الذي زار هذه المنطقة قبل أيام بوضع حد للعبث الذي يطال منطقة النشاطات هاته والإسراع في فتحها أمام المستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريع إنمائية بهذه الجهة مانحا القائمين على الملف وفي مقدمتهم مسؤولو الوكالة العقارية مهلة أسبوع فقط من أجل إنهاء كل التحفظات القائمة والشروع في تهيئة هذا الفضاء الذي يراهن عليه في خلق الآلاف من مناصب الشغل بالجهة واحتواء أزمة البطالة التي تضرب هذه الجهة من الولاية خصوصا في ظل التوقعات المتفائلة من قبل بعض المختصين الذين توقعوا أن يتكامل هذا الفضاء الاستثماري الضخم مع عدد من المشاريع التي يجري إنجازها بالجهة على غرار مصنع بلارة للحديد والصلب بالميلية سيما بعد الانتهاء من إنجاز مشروع الطريق الجديد الذي سيربط أولاد يحيى بالطريق الوطني رقم (43) وتحديدا بالطريق الاجتنابي ألما بمحاذاة المنطقة الحرة ببلارة .

م. مسعود