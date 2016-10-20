سائق يعتدي بالضرب المبرح على طبيب باستعجالات ابن سينا





بوسعادة فتيحة

أقدم سائق بمستشفى ابن سينا على الاعتداء على طبيب بمصلحة الاستعجالات الطبية ليلة الأربعاء إلى الخميس مما أدى إلى إصابته بعدة جروح خطيرة وكسر على مستوى الذراع خضع على إثرها لعملية جراحية بإحدى العيادات الخاصة بوسط المدينة.تفاصيل الحادثة تعود إلى ساعة متأخرة من يوم الأربعاء عندما نشبت مناوشات بين الطبيب والسائق الذي كان يتردد على المصلحة بعد أن طلب منه الطبيب البقاء خارج المصلحة والالتزام بالجلوس بمكان واحد بدل التجول داخل المصلحة الأمر الذي أثار غضب السائق الذي أقدم على ضرب الطبيب أو الضحية ضربا مبرحا أدى إل إصابته بكسر على مستوى الذراع وإصابات أخرى متفاوتة الخطورة الأمر الذي استدعى تحويله على جناح السرعة إلى عيادة خاصة أين خضع يوم الخميس إلى عملية جراحية في انتظار أن يحول إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى أي بابن رشد ليتم تحديد مدة العجز الذي يعاني منها.في حين فتحت إدارة مستشفى ابن سيناء تحقيقا في الاعتداء الذي تعرض له الطبيب وكذا الأسباب التي دفعت بالسائق إلى ضرب الضحية بوحشية.هذا وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الاعتداءات على الطاقم الطبي بالمستشفيات تعرف تناميا خطيرا خلال السنوات الأخيرة حيث سبق وأن تم في العديد من المرات الاعتداء على الأطباء المقيمين خاصة من طرف أقارب المرضى الذين يعانون ضغطا نفسيا حادا في ظل التصرفات المهينة لبعض الأطباء خاصة المتربصين والتي لا تمت لأخلاق الطب بصلة في ظل غياب الرقابة من طرف طاقم المراقبين أو الأطباء ؟؟؟ المكلفين بالعملية من طرف مديرية الصحة بولاية عنابة.