



كشفت وزيرة التربية الوطنية “نورية بن غبريت” أمس بالبليدة عن إمكانية فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة خلال السنة المقبلة وهذا في مادتي الرياضيات والفيزياء.وأوضحت “بن غبريط” في ردها على سؤال على هامش إشرافها على افتتاح يوم دراسي حول المعالجة البيداغوجية استجابة للصعوبات المدرسية المسجلة خلال الموسم الدراسي الحالي أنه من المحتمل فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة خلال السنة المقبلة على أن تشمل مادتي الرياضيات والفيزياء فقط. ويأتي قرار وزارة التربية الوطنية بفتح مسابقة لتوظيف الأساتذة سنة 2017 بعد تسجيل عجز في تدريس العديد من المواد على غرار الرياضيات والفيزياء وبالرغم من لجوء الوزارة إلى القوائم الاحتياطية الوطنية وإجراء مسابقةوطنية للاحتياطيين لسد العجز المسجل في الكثير من المتوسطات والثانويات بولايات الوطن إلا أن الوزارة سجلت نقصا كبيرا في أساتذة هاتين المادتين الأمر الذي يستوجب على الوزارة اللجوء إلى الاستخلاف الضرفي قبل اللجوء إلى تنظيم مسابقة وطنية محدودة تشمل مادتين فقط مع مطلع العام المقبل لتدارك العجز المسجل في المؤسسات التربوية.

عادل أمين