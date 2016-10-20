توقيف رئيس مصلحة وأعوان حراسة متلبسين بالسرقة

بوسعادة فتيحة





وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة فإن الموقوفين تم تحويلهم نهار أمس إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببلدية عنابة بعدما تم توقيفهم من طرف مصالح الأمن على مستوى الميناء ليلة كاملة أين تم الاستماع لأقوالهم خلال التحقيقات الأولية. علما أن عملية التوقيف حسب ذات المصادر جاءت بعد عملية الترصد التي قامت بها مصالح الأمن للمتهمين حيث تم توقيفهم على مستوى كوخ صغير رفقة المحجوزات الخاصة بصاحب محل لبيع الملابس الرياضية وفيما عثر كذلك على وصولات خروج ووثائق خاصة بالحاويات وكانت مصالح الأمن قد باشرت عملية الترصد منذ عدة أشهر على خلفية تداعيات القضية الأولى المتعلقة بالشكوى المقدمة من طرف التاجر المعني.وحسب مصادر آخر ساعة فإن عمليات السرقة كانت تتم بتواطئ عدة أطراف خاصة وأن الأعوان أو العمال العاديين لا يستطيعون اكتشاف أو تحديد الحاوية التي وصلت الميناء محملة بالملابس الرياضية أو غيرها من دون توجيه رئيس المصلحة الذي يوجههم إلى الهدف عن طريق المعلومات الخاصة بتحديد الحاوية. هذا وقد شهد ميناء عنابة خلال الأشهر الفارطة عمليات سرقة مماثلة فتحت على إثرها مصالح الأمن تحقيقات معمقة لكشف المتهمين في القضية بعد أن تم التوصل إلى أن جميع العمليات تمت عن طريق تواطئ العديد من الجهات.