بن غبريت تتهم النقابات المضربة باستعمال التلاميذ كرهائن





عادل أمين

وجهت وزيرة التربية “نورية بن غبريت” اتهامات خطيرة لنقابات التربية المشاركة في إضراب التكتل النقابي ليومين احتجاجا على إلغاء التقاعد النسبي حيث اتهمتهم باستعمال التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة كرهائن من خلال التأثير على سير رزنامة الدراسة وأكدت الوزيرة أن إضراب النقابات له انعكاسات سلبية على رزنامة الدراسة رافضة تحويل التلاميذ إلى رهائن لدى النقابات مهما كانت الظروف. وفي ندوة صحفية عقدتها أمس الأربعاء “بن غبريت” قالت إن اللغة العربية هي لغة التدريس ويجب التحكم فيها لأنها مؤهل النجاح في جميع المراحل مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطوير مدرسة ذات نوعية بمشاركة النقابات. وكشفت بن غبريت أن فريق عمل متكون من جامعيين ومفتشين قاموا بإحصاء الأخطاء المرتكبة من طرف مترشحي امتحاني شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، حيث أدت الدراسة التي مست 9 ولايات إلى إظهار تكرار 65 ألف خطأ من قبل المترشح من جهته مستشار وزارة التربية الوطنية “فريد بن رمضان” أكد أن الأرقام المخيفة التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية بخصوص التسرب والرسوب المدرسيين لا تمثل واقعا ظرفيا ما دامت تقوم على نتائج دراسة ميدانية عبر تسع ولاية وانطلاقا من 464000 خطأ مسجل بأوراق إجابات التلاميذ في امتحانات نهاية التعليم الابتدائي والمتوسط. وأوضح يقول لاحظنا أن معدل العلامات المتحصل عليها في اختبارات المواد العلمية كانت الأضعف ( 8.40/20 بالنسبة للرياضيات في 2016) في حين كان معدل علامات المواد الأدبية الأعلى ( من 12 إلى 14 للتربية الإسلامية والتربية المدنية) معبرا عن أسفه لكون القدرة المعرفية الوحيدة التي قمنا بتطويرها في التلاميذ من خلال التلقين هي القدرة على التخزين . وأشار إلى أن الدراسة بينت أيضا أن النتائج المحصل عليها في ما تعلق بالمواد الأساسية ( الرياضيات ، اللغة العربية واللغة الفرنسية ) كانت مخيبة أيضا إذ لا يتحصل على المعدل في مادة الرياضيات إلا 24 بالمائة من التلاميذ، و25 بالمائة بالنسبة للغة العربية و16 بالمائة للفرنسية.