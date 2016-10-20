ركاب رحلة قسنطينة-العاصمة يعيشون رعبا كبيرا





عاش ركاب رحلة قسنطينة-العاصمة حالة رعب كبير أمس بعد الحادثة التي وقعت عند هبوط الطائرة في مدرج مطار هواري بومدين حيث كادت أن تحدث كارثة حقيقية في رحلة AH 6193 في طائرة من نوع “ATR 7TVW” بعد انفصال عجلة الطائرة عند الهبوط وهو ما خلق حالة فزع كبيرة وسط الركاب بسبب قوة الاصطدام مع الأرضية

م.س