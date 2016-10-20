مثول 15 حراقا أمام محكمة عنابة

مثل عشية أمس الأربعاء أمام محكمة عنابة فوج جديد من المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من ولاية عنابة والدين يقدر عددهم ب15 حراقا حيث تمت ادانتهم بغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم عن تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية.وحسب مصادرنا فإن الحراقة الموقوفين تتراوح أعمارهم بين ال20 و26 سنة تم اعتراض قاربهم من قبل حراس السواحل وهم بصدد الهجرة خلسة نحو جزيرة سردينيا الايطالية ليتم تحويلهم على مقر الوحدة وتقديم الإسعافات اللازمة لهم قبل إحالتهم أمس على محكمة عنابة. وكان بيان لوزارة الدفاع الوطني قد أشار إلى تمكن وحدات حرس الشواطئ من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ53 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بعنابة ووهران.

عادل أمين