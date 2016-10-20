اعتماد 45 مشروعا استثماريا في مجال التغذية بجيجل

م. مسعود

تم الإعلان بحر هذا الأسبوع عن اعتماد العديد من المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعات الغذائية بولاية جيجل وذلك على هامش التظاهرة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للتغذية والتي احتضنها متحف كتامة بعاصمة الولاية .وقد كانت هذه المناسبة فرصة للسلطات للشكف عما تم اتخاذه من إجراءات فيما يتعلق بدعم قطاع الاستثمار الصناعي بعاصمة الكورنيش وتحديدا في مجال الصناعات الغذائية التي شكلت إحدى أهم نقاط الظل في السياسة الاستثمارية بالولاية خلال السنوات الماضية في ظل بقاء العشرات من المشاريع دون دراسة ولا حتى موافقة قبل أن يتم نفض الغبار عن هذه الأخيرة بمناسبة اليوم العالمي للتغذية حيث كشفت السلطات الوصية بهذه المناسبة عن اعتماد ما لا يقل عن 45 مشروعا يخص قطاع الصناعات الغذائية وهي المشاريع التي ستوزع على مناطق عدة من الولاية ، وستوفر هذه المشاريع مجتمعة حسب القائمين على هذا الملف ما لا يقل عن ستة آلاف فرصة عمل قارة وهو رقم هام جدا بل ومشجع كونه يفوق ضعف فرص الشغل التي سيفتحها مصنع بلارة للحديد والصلب مثلا ما يعطي صورة واضحة عن أهمية هذه المشاريع التي تمنى المتابعون لقطاع الاستثمار بولاية جيجل أن تجسد على أرض الواقع وفي أقرب فرصة حتى لا يكون مصيرها كمصير العشرات من المشاريع الاستثمارية الأخرى التي أعلن عنها قبل سنوات وظلت مجرد حبر على ورق سيما بعد أن أثبتت الدراسات ضرورة التوجه إلى هكذا نوع من الاستثمار لتحريك عجلة التنمية بعاصمة الكورنيش وتوفير مناصب شغل تتوافق مع أرقام البطالة المسجلة بالولاية خصوصا وأن أغلب هذه المشاريع أثبتت جدواها بولايات أخرى وأكدت قدرتها على امتصاص أعداد كبيرة من البطالين وخدمة الاقتصاد البديل الذي تبنته السلطات العليا للبلاد من أجل التغلب على مخلفات الأزمة البترولية .