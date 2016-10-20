تنصيب مدير جديد لمركز السرطان و تحويل المدير السابق إلى بوقاعة

أيمن. ر

قام أمس مدير الصحّــة و السكان لولاية سطيف ، بتنصيب المديــر الجديــد للمــؤسسة الإستشفائية المتخصصة في مكافحة الأورام السرطانية بسطيف السيد عكوش رابح رئيسا متصرفا لمصالح الصحة، و الذي كان يشغل منصب مدير بمستشفى «السعيد عوامري» ببوقاعة، خلفـا للسيّـد رقام سليم الذي حُــوّل للإدارة و تسييــــر مستشفى بوقاعة بأقصى شمال الولاية . وأكّــد مديـر الصحّة في كلمة ألقـاها بالمناسبة ، بأن حركة التحويلات التي أقـــرّها وزير الصحّـة و السكان و إصلاح المستشفيات ،جاءت من أجل إعطـــاء دفع جـــديد للمؤسسات الصحيّــة لتحسين الخدمات و النهــوض بالقطاع الصحي في الولاية، كما طلب من الجميع تقديم كل العون و المساعدة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة و المُسطّـرة، كون العمل المثمـر لا يتأتى إلا بتظافر الجهود بين الطاقم الإداري و كذا الطاقم الطبي و شبه الطبي.و كذا وضع اليد في اليد من أجل تقــديم خدمات نوعية تتوافــــق و متطلبات المواطـن و المريض في هـذه الولاية التي تعد ثاني ولاية بعد الجزائر العاصمـة من حيث الكثـافـة السكانية ،كما أكد على أهمية المركز نظـــرا لكونه جهوي و يتوافد إليه المرضى من عديد المدن و القرى و حتى من الولايات المجاورة، مع العلم أن السلطات العمومية خصّصت مبالغ مالية معتبرة من أجل علاج المرضى و خاصة في العلاج بالأشعة، و هذا في إطار البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان 2019/2015، مُـلحّا على الجميع بضرورة العمل بطريقة منتهجة رفقة المدير الجديد.خاصة وأن المركز يتوّفـر على كفاءات طبية هائلــة وإمكانات بشرية ومادية، من شأنها وضع المستشفى في مصاف المستشفيات الكبرى بالوطن، كما ألـحّ على ضرورة التفاني في العمل وتطبيق كل تعليمات السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.