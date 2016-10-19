تفكيك أخطر شبكة دولية لنهب وتهريب المرجان في عنابة





تمكنت الوحدات الاقليمية للدرك الوطني بولاية عنابة في اطار تضييق الخناق على عصابات الصيد غير الشرعي للمرجان وتهريبه والمتاجرة بعتاد الغطس وورشات صناعة قوارب الهجرة غير الشرعية المستعملة في «الحرقة» نحو الضفة الاخرى من المتوسط خاصة على مستوى الشريط الساحلي الشرقي في معالجة اربعة قضايا نوعية بمنطقة سيبوس مكنت عناصر الدرك من وضع حد لأخطر عصابات تهريب ونهب المرجان والهجرة السرية الناشطة عبر ولايات الشرق الجزائري مرورا بولاية عنابة والطارف الى غاية دولة تونس حيث افضت العملية الى توقيف 08 مشتبه فيهم وحجز عتاد تقني حساس يقدر بالملايير وحجز 16 كلغ من المرجان،وحسب البيان الصحفي لمصالح الدرك الوطني عشية امس الثلاثاء فانه خلال هذه العملية النوعية تم حجز 16 قاربا خشبيا و19 مولدا كهربائيا و276 قارورة اكسجين و61 بدلة غطس بجميع لواحقها و75 صدرية حمالة لقارورات بالاضافة الى 50 شبكة صيد و11 محرك بحري وكذلك عتاد طبوغرافي متمثل في بوصلات اجهزة تحديد المواقع «جي بي اس « واجهزة تحديد العمق ومصابيح وساعات يدوية،وحسب ذات البيان فإن المحجوزات تقدر قيمتها المالية بأ10 ملايير سنتيم.

عادل أمين