حرب الأرقام تشتعل بين الحكومة والنقابات حول نسبة الاستجابة





سجلت حركة الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي للنقابات المستقلة في يومه الثاني أمس استجابة واسعة في العديد من القطاعات على غرار التربية ومتفاوتة في قطاعات أخرى كالتكوين المهني والجماعات المحلية وسط تضارب في الأرقام حول نسب الاستجابة مابين النقابات والوزارات المعنية .

عادل أمين





وفي هذا السياق كذب وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي “محمد الغازي” أمس الثلاثاء الأرقام التي قدّمتها النقابات حول نسبة الاستجابة لإضراب عمال الوظيف العمومي مقدرا نسبة الاستجابة على المستوى الوطني في القطاعات المضربة بـ 9.24 بالمئة وبنسبة 16.33 بالنسبة لقطاع التربية و نسبة 3.79 لقطاع الصحة و0.16 للجماعات المحلية. وقال الوزير بأن مكاسب العمال لم يتم المساس بها مؤكدا بأنّ زميلته في قطاع التربية “ نورية بن غبريت” فتحت القنوات مع الشركاء الاجتماعيين. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت بأن النسبة الوطنية للمشاركة في الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بلغت نسبة 21 بالمائة في يومه الأول ولم تزد عنها في اليوم الثاني من الإضراب. يذكر أن نقابات مستقلة في قطاعات تابعة للوظيف العمومي منها التربية والصحة والإدارة العمومية والتعليم العالي والتكوين المهني شنت إضرابا عن العمل ليومين احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي كما طالبت هذه التنظيمات النقابية المستقلة بإشراكها في إعداد قانون العمل والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين لا سيما الفئات ذات الدخل الضعيف وجددت النقابات التأكيد على الدخول في إضراب متجدد يومي الـ 24 و25 أكتوبر الجاري احتجاجا على مشروع قانون التقاعد الجديد ودعت نواب البرلمان إلى تحمل المسؤولية مؤكدة بأنه بعد مصادقة مجلس الوزراء على قرار الثلاثية سيتم تمريره عن طريق البرلمان وعليه وجهت نداء للبرلمانيين تدعوهم للتخندق مرة واحدة مع من انتخبهم من الموظفين والعمال والتصويت ب« لا “ على مشروع القانون الجديد رفضا لإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.





حسب اتحاد عمال التربية والتكوين “ الانباف”

67 بالمائة نسبة الاستجابة للإضراب بولاية عنابة





أعلنت نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين “ الانباف” بولاية عنابة أمس الثلاثاء أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي بلغت أمس 67 بالمائة بزيادة 02 بالمائة عن اليوم الأول . وحسب المكلف بالتنظيم بالمكتب الولائي للنقابة “ أحمد سباعي” فإنه من خلال الزيارات التي قاموا بها للمؤسسات التربوية لاحظوا أمس التحاق أساتذة آخرين بالإضراب معتبرا الإضراب في قطاع التربية على المستوى المحلي ناجحا. من جهتها مصادر من مديرية التربية لولاية عنابة اعتبرت هذه النسبة غير صحيحة ومبالغ فيها وذلك بناء على الأرقام التي تصلها من جميع المؤسسات التربوية بالأطوار التعليمية الثلاثة ببلديات الولاية. للإشارة فإن آخر ساعة حاولت الاتصال بالأمين العام لمديرية التربية لولاية عنابة من خلال التنقل إلى مقر المديرية من أجل الحصول على النسب الرسمية للاستجابة للإضراب إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

عادل أمين