أعلنت عن تفاصيل نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثاني

النقابات المستقلة تندد بسياسة التخويف والتهديد في أوساط العمال

18.10.2016

 


 عادل أمين

 

 

أعلنت النقابات المستقلة أمس الثلاثاء أن اليوم الثاني من الإضراب شهد مواصلة الإضراب بمختلف القطاعات باستجابة قوية ووتيرة متصاعدة فاقت كل التوقعات عبر كافة ولايات الوطن وأكدت أنه ورغم سياسة التخويف والتهديد بشتى أشكال التضييق فإنها تحيى الوعي المتنامي لمختلف الشرائح العمالية والإصرار الكبير لديهم والتمسك بافتكاك المطالب المشروعة. كما استنكرت تصريحات واتهامات بعض الأطراف لإذكاء نار الفتنة والتحريض والنيل من كرامة الموظفين والعمال وحملت الوزارة الأولى مسؤولية الصمت المطبق والتجاهل الممنهج في فتح أبواب التفاوض المنصوص عليها قانونا كما دعت ممثلي الشعب إلى تحمل المسؤولية التاريخية والوقوف بجانب الطبقة العمالية في مطالبها

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