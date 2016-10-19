“أساتذة يخرجون للتقاعد لتقديم دروس خصوصية في المستودعات”





عادل أمين





أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي “محمد الغازي” أمس الثلاثاء أن قانون التقاعد الجديد جاء لحماية صندوق المعاشات من الإفلاس الذي يهدده.وأضاف بأن العديد من أصحاب التقاعد المسبق يقومون عند خروجهم من الخدمة بتدابير نشاطات أخرى موازية بهذا الخصوص وعلى سبيل المثال قطاع التربية والتعليم الذي عرف وجود بعض الأساتذة الذين يخرجون للتقاعد ضمن نظام التقاعد المسابق ويقومون بفتح مقرات للتعليم الموازي وإعطاء الدروس الخصوصية لأبناء الشعب في المستودعات بشكل غير شرعي . مؤكدا في ندوة صحفية أمس الثلاثاء أن 30 ألف موظف قاموا بتقديم ملفات للتقاعد النسبي عبر مديريات الولائية بحسب الإحصائيات الأخيرة. داعيا العمال إلى عدم التسرع في إيداع ملفات التقاعد على غرار عمال قطاع التربية موجها لهم في هذا الإطار نداء لكي يبقوا في مناصبهم إلى غاية وصولهم للسن القانونية المحددة في مشروع قانون التقاعد الجديد وذلك حماية للمتقاعدين وللصندوق الوطني للمعاشات من الإفلاس.