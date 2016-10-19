تنحية رئيس قسم علوم الاتصال بجامعة عنابة

كشفت مصادر «آخر ساعة» عن تنحية الأستاذ زغدود مؤخرا من على رأس قسم علوم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية جامعة «باجي مختار» بولاية عنابة، وحسب المصادر ذاتها فإن الأساتذة لم تعد على توافق مع عدد من أساتذة القسم التي توالت على رأسه العديد من الأسماء في السنوات الأخيرة، حيث لم يعمر أي منهم لفترة طويلة، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر أخرى بأن الأستاذ زغدود هو الذي قرر التخلي عن رئاسة القسم نتيجة الضغط الكبير الذي يعاني منه، أما بخصوص خليفته فقد تم تعيين الأستاذة آيت طالب نورة. و. هـ