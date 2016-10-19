“التكوين المهني تحت تصرف المؤسسة الإقتصادية للاستجابة للتنمية في البلاد”

خلال اشرافه على ابرام اتفاقيات التمهين مع اربع مؤسسات بين مديرية التكوين والتعليم المهنين وكل من مجمع كوندور ،وتيسيال ، ماكستور ، وجيون اليكرونيك ، هنأ وزير القطاع محمد مباركي المؤسسات المناسبة والتي حسبه تدل على طريقة العمل وسياسة القطاع في تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية وأضاف انه لا بد ان يكون التكوين المهني تحت تصرف المؤسسة الاقتصادية وهو ما تقوم به الوزارة في كل المحطات وكل الولايات معتبرا ان الشراكة تسمح بتحسين التكوين داخل القطاع وكذا الاستجابة الى طلب الواقع التنموي للبلاد وكذا لتحديد حجمه ونوعيته من التخصصات مع المؤسسات والبرامج والمضامين وحتى مشاركة المؤسسات في التكوين التي تسمح في اطار تحسين التكوين المهني استفادة المتكونين وتحسين تكوينهم ونوعية الشهادات المتحصل عليها مضيفا في ذات السياق ان هذه الاتفاقيات ستسمح بتطوير نمط تكويني عن طريق التمهين والذي يتم داخل مؤسسة اقتصادية بنسبة 80% والباقي داخل المؤسسات التكوينية وهذا عن طريق منصب عمل واضاف ان البلدان المتطورة تركز على التكوين عن طريق التمهين التي وصفه باحسن ممر للمتخرج حامل الشهادة والمهنة الذي سيكون فعالا في ادماجه بمنصب العمل والذي سيجده باكثر سهولة خاصة داخل المؤسسة التي تمهن بها كما ان الشراكة حسبه تحدد طرق العمل للتدخل و للتكوين المتواصل حسبه للعمال الفاعلين بالمؤسسات الاقتصادية الذين يحتاجون في كل مرة بحسب تطور المهن والتقنيات والذي سيسهر القطاع في عملية التكوين لهم واضاف ان برج بوعريريج لها 17 مؤسسة تكوينية تتوفر على كل القدرات تجعلها تتجاوب مع الطلب الاجتماعي للتكوين المهني خاصة للشباب بحيث ان قطاعه بالولاية في تطور بصفة عادية متماشية مع التطور السريع الاقتصادي والاجتماعي مؤكدا ان هناك ديناميكية كبيرة وتطابقا بين تخصصات متطورة من طرف القطاع وواقع الولاية بحيث يستغل مؤسسات متطورة في بعض التخصصات على غرار الالكترونيك بمجمع بن حمادي والذي قال في ذات السياق اننا سننشط معا لتاسيس مركز امتياز ع.موسى