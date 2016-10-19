“التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني “ يتهم المدير الولائي للخدمات الجامعية بالإقصاء

حسب تقرير التنظيم الطلابي «التحالف من اجل التجديد الطلابي الوطني» لجامعة الثامن ماي 45 بقالمة والذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه و الذي يناشد من خلاله التنظيم المذكور السيد رئيس الجمهورية بالتدخل إزاء تجاوزات المدير الولائي للخدمات الجامعية بضربه عرض الحائط كل القوانين و الأعراف التي تسير القطاع من خلال انتهاجه لسياسة اللا حوار والإقصاء للشريك الاجتماعي و رفضه لغة الحوار مع الطرف الآخر، وكذا التنديد بالسياسة التي ينتهجها هذا الأخير و غلقه للأبواب وهو ما أدى إلى احتقان الأوضاع الاجتماعية و تكدس المشاكل داخل الإقامات لاسيما منها غياب النظافة و انتشار أكوام القمامة |،و غياب الأمن و كثرة الغرباء الذين أصبحوا قاطنين داخل الإقامات و حاجزين بها غرف دون أي وجه حق و التحرش و المضايقات المتكررة التي تتعرض لها الطالبات إلى جانب النقص الفادح في الأدوية بالعيادات و كذا عدم وجود مداومة ليلية و عدم صلاحية بعض سيارات الإسعاف و غياب الأطباء المناوبين بصفة متكررة و وجود قاعات الانترنت مجهزة لكنها مغلقة دون أسباب هذا ناهيك عن المشاكل الأخرى التي يتخبط فيها الطالب و المتعلقة بالإطعام حيث يضيف أصحاب التقرير أنها لا تتماشى مع معايير الصحة الدولية و لا مع مثيلتها التي ينص عليها الديوان الوطني للخدمات الجامعية نهايك عن التلاعبات في جدول الإطعام حيث يتم إدراج بها وجبات لا تقدم أصلا إلى الطالب أمام غياب دفتر الملاحظات الذي يعتبر بمثابة همزة وصل بين الطالب و المسؤولين على المطعم .

ل.عزالدين