أويحي ينهي زمن “ الأميين”

عقد الأمين العام للتجمع الديمقراطي « أحمد أويحي» لقاء مغلقا مع مناضليه بولاية سكيكدة، تحضيرا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر أفريل القادم، وسربت مصادر معلومات عن استعمال « أويحي» لهجة جديدة غير مسبوقة، حيث قطع الطريق أمام « الديناصورات» التي – حسبه- سيطرت على الحزب وجعلته ملكية خاصة، مطالبا بفتح أبواب الحزب أمام الطاقات الشابة المتعلمة من أجل إعطاء نفسا جديدا للأرندي من أجل افتكاك أكبر عدد من الأصوات، ووضع « أويحي» النقاط على الحروف بشأن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة موضحا أنه لن يقبل ملف أي مترشح يقل مستواه عن المستوى الجامعي ، محددا أن شهادة ليسانس ستكون أقل شهادة يسمح لصاحبها بالترشح، ما سبب إحراجا لعدة أسماء طمعت وخططت للترشح ومستواها لا يتعدى المرحلة الابتدائية.

حياة بودينار