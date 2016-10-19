أسعار الدروس الخصوصية تلتهب والسلطات تتفرج

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لا تزال الدروس الخصوصية تعرف نشاطا منعشا وسط غياب السلطات المعنية بالرغم من التعليمات الصارمة التي سبق وأن أعلنت عنها وزارة التربية القاضية بمنع التدريس في إطار غير قانوني.

آسيا بوقرة





وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات لمحاربة هذا النشاط الذي أثقل كثيرا جيوب الأولياء حيث لا تزال الدروس الخصوصية تصنع حدثا كبيرا بولاية عنابة لا سيما وأن أسعارها تعرف ارتفاعا جنونيا من فترة لأخرى ولم تقتصر فقط على الأقسام النهائية بل شملت جميع السنوات في الأطوار الثلاثة مما دفع بالأولياء إلى رفع شكوى لدى جميع الهيئات للتدخل ووضع حل لهذه الأزمة خاصة وأن الأساتذة لم يعيروا لتعليمات وزارة التربية أي اهتمام لتتحول عدد من المستودعات وكذلك المحلات والبيوت إلى مكان مخصص للدروس الخصوصية إضافة للأسعار الخيالية حيث أن تلاميذ السنة الأولى ابتدائي بدورهم يدفعون بين 1200 إلى 2000 دينار للتلميذ الواحد وهو الأمر الذي أصبح لا يطاق إلى جانب ذلك فإن أسعار الدروس الخاصة بالأقسام النهائية بلغت الحد الأقصى وذلك حسب المواد الأساسية لتصل إلى 10000 دينار وهو ما يصعب على أرباب العائلات محدودي الدخل الذين طالبوا بإيجاد حل جذري لهذا الوضع خاصة وأنهم مجبرون على دفع المبالغ لتعليم أبنائهم وضمان نجاههم في اجتياز الشهادات وفي سياق متصل أكد مسؤولون من مديرية التربية أن القطاع غير مسؤول عن مراقبة الأساتذة خارج أوقات العمل حيث أن هذه الأخيرة من مهام مصالح الأمن ومديرية التجارة التي تعمل على مراقبتهم والقضاء على الظاهرة لا سيما وأن الكثير من الأساتذة يقومون بوضع لافتات على مستوى المحلات والمستودعات إضافة إلى الملصقات التي أصبحت موجودة في كل حائط وعلى عدد من الشوارع والأزقة وحتى بالمحلات والعمارات وغيرها دون أي رادع من الجهات المسؤولة وهو ما دفع بالوضع إلى التفاقم وعدم الإحساس بالمسؤولية من قبل الأستاذ اتجاه التلميذ الذي يدرس دون توفير أدنى الشروط المتعارف عليها حول الدروس الخصوصية ناهيك عن الاكتظاظ لتتحول الأقسام الخصوصية إلى أقسام عادية وحتى أكثر من ذلك كل هذا فقط في بداية الثلاثي الأول ومع اقتراب الاختبارات النهائية يزداد الأمر سوءا ليكون الضحية الأول التلميذ وكذلك الأولياء الذين لم يجدوا حلا لهذه الظاهرة سوى الاستسلام والدخول في متاهة الدروس الخصوصية. من جهة أخرى أفادت مصادر من مديرية التجارة أنه لا توجد أية تعليمات أو قرارات مكتوبة موجهة إلى المديريات للوقوف على الظاهرة ومحاربتها في إطار قانوني حيث أن هذه الأخيرة ليست لها أية صلاحيات لاقتحام المستودعات أو المنازل وتفتيشها في إطار محاربة الدروس الخصوصية وتسليط عقوبات على الأساتذة الذين يعمدون على التدريس في إطار غير قانوني ورفع الأسعار كما أن مراقبة هذه الحالات لا بد أن تكون مصرحة من قبل العدالة أي لا بد من تصريح من طرف وكيل الجمهورية وبذلك فمديرية التجارة لا علاقة لها وأن المسموح به هو مراقبة السجلات التجارية للمدارس الخاصة بتعليم اللغات فقط وأن المسؤولية تكون على عاتق مديريات التربية لا سيما وأن قانون الوظيف العمومي يعاقب كل من يعمل خارج ساعات العمل المسموح بها وفصل الأستاذ من مهامه بسبب قيامه بهذه الدروس الخصوصية.