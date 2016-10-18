إيداع قاتل زوجته الحبس ووضع شقيقته وباقي المتهمين تحت الرقابة القضائية بمحكمة ششار

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أمر قاضي التحقيق بمحكمة ششار 50 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة ليلة الأحد إلى الاثنين بإيداع قاتل زوجته الحبس المؤقت و وضع شقيقته و ابنة شقيقته و عمه تحت الرقابة القضائية مع توجيه استدعاءات للمتهمين للمثول أمامه مجددا الأسبوع القادم لاستكمال التحقيق في الجريمة التي هزت بلدية بابار 30 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية في نهاية الأسبوع المنصرم والتي راحت ضحيتها أم لطفلين وحامل في شهرها السادس قتلها زوجها وادعى بأنها غرقت في سد بابار. وكانت آخر ساعة قد تطرقت للجريمة بتفاصيلها في أعداد سابقة و كانت السباقة لنشر كل مستجداتها إلى غاية مثول المتهمين مساء أول أمس الأحد أمام نيابة محكمة ششار و قاضي التحقيق الذي تواصل التحقيق مع الموقوفين الخمس إلى ساعات الليل، ليأمر بإيداع الزوج الحبس ووضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية . للعلم فإن تفاصيل الجريمة النكراء تعود إلى نهاية الأسبوع ، أين تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابار بلاغا مفاده غرق امرأة متزوجة بــسد بابار وبعد إبلاغ النيابة بخبر العثور على جثة هامدة بداخل سد بابار ، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وبعد عرض الجثة على الطبيب الشرعي كانت المفاجأة باكتشاف أن الضحية بها كدمات وضربة على مستوى الرأس و أنها لم تغرق بل تم رميها داخل السد وهي ميتة لإخفاء معالم الجريمة ، وعقب إيفاد النيابة بالتقرير الرسمي للطب الشرعي ، تم توقيف زوج الضحية للتحقيق وخلال عملية الاستنطاق للزوج من قبل عناصر الدرك اعترف الزوج بأنه هو من قتل زوجته و قام برمي جثتها وفي إطار التحقيق تبين أن القاتل كان في نزهة مع زوجته و شقيقته و ابنة شقيقته بالقرب من السد ليتبين أن شقيقة القاتل وابنة شقيقته كانتا على علم بالجريمة ولم يبلغا بها خوفا من القاتل ، ليتم توقيفهما أيضا وبعد الاستماع إليها تم كشف أن عم الضحية وأحد أقاربه على علم بالجريمة ولم يبلغا عنها لدى الجهات المعنية الأمنية أو القضائية ، ليبقي التحقيق القضائي هو من سيكشف الحقيقية الكاملة لهذه الجريمة.

عمران بلهوشات