أعلنت عن نسبة استجابة تجاوزت ال80 بالمائة

نقابات التربية تحتل الريادة وتشل المؤسسات التربوية

17.10.2016

 


مدارس مغلقة وأولياء التلاميذ لا يعلمون شيئا عن الإضراب

شرعت أمس الاثنين 17 نقابة من قطاع التربية والصحة والقطاعات الاقتصادية في شل المؤسسات تنديدا بمشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن


عادل أمين

 

 

حيث عرفت الحركة الاحتجاجية نسبة استجابة متفاوتة من ولاية لأخرى وبين القطاعات من بينها العمال والموظفين المضربون الدين حملوا الحكومة مسؤولية الإضراب المتجدد بسبب عدم إشراكهم في صياغة القانون الجديد للعمل جددوا التمسك بالتقاعد النسبي والمسبق في المقابل أن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال على ما يبدو أنها ماضية في قررها بإلغاء التقاعد النسبي مؤكدة ضمنيا بان نسبة الاستجابة للإضراب لا تهمها. والملاحظ في اليوم الأول من الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات المستقلة تسجيل قطاع التربية الوطنية الريادة في نسبة الاستجابة حيث قدر تكتل النقابات الاستجابة بنسبة 85 بالمائة في الطورين الابتدائي والمتوسط و 89 في المائة في الثانوي. وحسب “نقابة الأنباف” بعنابة فان الاستجابة للإضراب سجلت استجابة 60ب المائة في الطور الابتدائي و74 بالمائة في الطور المتوسط و85 بالمائة في الطور الثانوي . و كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت دعت نقابات القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية و الحفاظ على تمدرس التلاميذ  لاسيما و أن موضوع الحركة الاحتجاجية التي دعا إليها تكتل النقابات المستقلة لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية و لا يعني وزارتها وحدها و لكن الحكومة ككل كما هددت بخصم أجور العمال المضربين وفي نفس السياق تفاجأ أولياء التلاميذ صباح أمس بالكثير من ولايات الوطن من غلق بعض المدارس أبوابها أمام التلاميذ على غير العادة ودعوتهم من طرف الحراس إلى البقاء مع أبنائهم إلى غاية الانتهاء من رفع العلم حيث تم تسريح الأساتذة المضربين للتلاميذ في الوقت الذي قام فيها مديري مؤسسات تربوية أخرى بتسجيل الأساتذة المضربين وتحويل أسمائهم إلى مديريات التربية من اجل اتخاذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت الذي سجلت فيها بعض المدارس نسب متفاوتة في الإضراب فقد أكدت مصادر نقابية أن الكثير من المدارس في مختلف الأطوار سجلت نسبة استجابة وصلت إلى 100 بالمائة .

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