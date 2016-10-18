مجمع سونلغاز يعلن عن مسابقة للتوظيف في مختلف التخصصات





مازوز.ب

أعلن مجمع سونلغاز عن مسابقة توظيف بمديرياته الجهوية، المتواجدة بمختلف ولايات الوطن، أين فتحت مناصب عمل للمهندسين والتقنيين السامين والحائزين على شهادة ليسانس في التخصصات المطلوبة، وذلك من أجل تدعيم القدرات البشرية وتشبيب الإطارات داخل المجمع بهدف إعطاء دفع قوي للإنتاج والتطور وتقديم أحسن الخدمات. حيث سيتم توظيف الناجحين خلال السنة المقبلة بالمجمع، وفي هذا الصدد فتحت شركة توزيع الكهرباء والغاز مسابقة توظيف مقرها المركزي بالجزائر العاصمة، خاصة بالمهندسين تشمل عدة تخصصات منها الطاقة، الإحصاء والتخطيط، الإعلام الآلي، الموارد المائية والأمن، هذا إضافة إلى الحائزين على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية، العلوم الاقتصادية والمالية، مشترطة في المترشحين الراغبين في المشاركة أن لا يتجاوز سنهم الثلاثون سنة مع توفر الخبرة والإقامة في الجزائر العاصمة ،حيث يتم إيداع الملف في مقرها الكائن بجسر قسنطينة مرفقة بسيرهم الذاتية ونسخة عن الشهادة المحصل عليه وفي ذات السياق فتحت المديرية الجهوية لسونلغاز بالشرق الجزائري، مسابقة لتوظيف مهندسين في الطاقة، الإحصاء والتخطيط، الإعلام الآلي، الموارد المائية والأمن، إضافة إلى تقنيين سامين في الإلكترونيك والإلكتروتقني، ميكانيك، إلكتروكيميائي، الطاقة، نقل وتوزيع الغاز، تلحيم الأنابيب، وذلك بمديرياتها المتواجدة بكل من ولاية قسنطينة، سطيف، عنابة، باتنة، جيجل، برج بوعريريج، بسكرة، ڤالمة، تبسة، الوادي وخنشلة ترسل الملفات إلى المديرية الجهوية بالشرق على عنوانها بالمديرية الجهوية لنقل الغاز شرق بالمنطقة الصناعية “بالما”، ص.ب 68 حي بوصوف قسنطينة، ناهيك عن فتح المديرية الجهوية لسونلغاز وسط، لتوظيف مهندسين في الطاقة، الموارد المائية، الأمن والهندسة المدنية، وكذا بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية وليسانس في العلوم الإنسانية، إضافة إلى تقنيين سامين في الإلكترونيك والإلكتروتقني، ميكانيك، إلكتروـ كيميائي، الطاقة، نقل وتوزيع الغاز، تلحيم، الطبوغرافيا، الأنابيب والكهرباء وذلك بمديرياتها المتواجدة بالجزائر، الجلفة، المدية، البليدة، بومرداس، تيبازة وعين صالح، حيث يتم إرسال الملفات إلى المديرية الجهوية وسط على عنوانها المديرية الجهوية لنقل الغاز وسط، بجسر قسنطينة، ص.ب 22 حي البدر القبة الجزائر العاصمة، أما المديرية الجهوية لسونلغاز غرب،فقد فتحت مسابقة توظيف لصالح مديرياتها، في كل من ولاية وهران، سيدي بلعباس، تيسمسلت، البيض، مستغانم، عين تيموشنت، مستغانم، آفلو وغرداية لتغطية احتياجاتها فيما يخص مناصب مهندسين في الطاقة، ونقل وتوزيع الغاز والهندسة المدنية، وكذا بالنسبة للتقنيين السامين في الإلكترونيك والإلكتروتقني، ميكانيك، إلكتروـ كيميائي، الطاقة، نقل وتوزيع الغاز، تلحيم، الطبوغرافيا، الأنابيب، الكهرباء وتسيير المخزن. ويتم إرسال الملفات إلى المديرية الجهوية وسط، على عنوانها المديرية الجهوية لنقل الغاز، شارع الشهداء وهران