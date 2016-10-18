مكتتبو باتيجاك في وقفة احتجاجية لثاني مرة

احتج يوم أمس للمرة الثانية في أقل من أسبوع العشرات من مكتتبي برنامج سكنات «باتيجاك» صيغة السكن الترقوي المدعم بالوحدة الجوارية 15 مطالبة بتسريع وتيرة انجاز المشروع وإنهاء الإجراءات الإدارية التي عرفت تأخرا كبيرا حسب المحتجين الذين هددوا بتصعيد الاحتجاج في حال عدم إيجاد مطالبهم آذانا صاغية فيما أشار رئيس جمعية المكتتبين إلى أنهم في العديد من المناسبات طالبوا من الشركة المكلفة بانجاز المشروع، بالإسراع في وتيرة الأشغال التي عرفت تأخرا كبيرا مؤكدا أن نسبة انجاز هذه السكنات لم تتجاوز 25 بالمائة فضلا عن الإجراءات الإدارية التي يجب أن تتكفل بها الشركة و للذكر فإن المشروع الذي يعود إلى سنة 2012، يضم حوالي 560 منهم دفع 84 مليون سنتيم، ما يعادل أزيد من 42 مليار سنتيم استلمتها المؤسسة، التي أعلمتهم أن الدفعة الأولى تشمل جميع النفقات، قبل أن تعلن عن إفلاسها، لتتكفل بالمشروع شركة أخرى، طالبتهم مع بداية الشهر بإضافة 3 ملايين سنتيم كنفقات للتسيير، كما أوضح بأن أحد المكتتبين استخرج قرار استفادة يشير إلى أنهم دفعوا 54 مليون سنتيم فقط، فيما أعلمتهم المؤسسة المنجزة بأن باقي المبلغ خصص كثمن للأرضية، ليضيف نفس المصدر أن القرعة الخاصة بهم، قد أجريت يوم التاسع من شهر أوت الماضي، و بهذا تبقى هذه الصيغة السكنية حسب المحتجين تثير الكثير من التساؤلات ليبقى على الجهات المعنية تلبية مطالب المحتجين في اقرب الآجال ووضع النقاط على الحروف حسب المحتجين

ع.العبودي