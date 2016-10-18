حجز كميات معتبرة من الذهب مهربة إلى أرض الوطن

في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها قدمت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة شخص يبلغ من العمر 24 سنة عن مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من والى خارج التراب الوطني.تعود وقائع القضية إلى تاريخ 13 من الشهر الحالي خلال عملية المراقبة والتفتيش للمسافرين الوافدين إلى مطار محمد بوضياف من قبل فرقة شرطة الحدود الجوية، لفت انتباههم وجود كمية من المعدن الأصفر بحقيبة خلال مرورها على جهاز السكانير، ليتم توقيف صاحبها وإخضاعه لعملية التفتيش حيث تم حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر كانت مقسمة على شكل أجزاء ملفوفة بأكياس بلاستيكة مدسوسة بإحكام داخل قارورة غاسول الشعر، المحجوزات كلها من المعدن الأصفر والذي أثبتت الخبرة أنها من الذهب وهي عبارة عن 13 قرط أذن، 08 سلاسل، سوار يدوي، 02 لواحق عقود، 11 خاتما، حطام متفاوتة الأحجام،بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية و كذا من العملة الأجنبية، عليه تم تحويله إلى مقر أمن ولاية قسنطينة لمواصلة التحقيق في القضية، بعد إتمام ملف إجراءات جزائية ضد المعني تم تقديمه بتاريخ 17 أكتوبر الجاري أمام النيابة المحلية.

جمال بوعكاز