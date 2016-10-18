حجز كميات معتبرة من الذهب مهربة إلى أرض الوطن

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خنشلة / تداعيات جريمة مقتل سيدة على يد زوجها و الإدعاء بأنها غرقت بالسد : إيداع قاتل زوجته الحبس ووضع شقيقته وباقي المتهمين تحت الرقابة القضائية بمحكمة ششار
-
أعلنت عن نسبة استجابة تجاوزت ال80 بالمائة : نقابات التربية تحتل الريادة وتشل المؤسسات التربوية
-
تشمل الحائزين على شهادة ليسانس والمهندسين والتقنيين السامين : مجمع سونلغاز يعلن عن مسابقة للتوظيف في مختلف التخصصات
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