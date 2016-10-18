آلاف محلات مشروع الرئيس مهملة والمسؤولين يتحججون بورقة العدالة





عادل أمين

لا تزال قضية المحلات الموزعة في إطار مشروع برنامج رئيس الجمهورية 100 محل بكل بلدية محل شكاوى البطالين الراغبين في الاستفادة من آلاف المحلات المهملة والمغلقة بجميع بلديات ولايات الوطن على غرار ولاية عنابة باستثناء القلة القليلة منها التي يزاول أصحابها نشاطهم بها وبالرغم من التنبيهات المتتالية من طرف ولاة الجمهورية لرؤساء الدوائر والاميار بهدف” حلحلة” الملف واسترجاع المحلات المهملة وإعادة توزيعها عن طريق اللجان الولائية المكلفة قانونا بدراسة الطلبات لدوي المشاريع الممولة من طرف مختلف الوكالات التشغيلية التي أقرتها الدولة على غرار” أونساج “ و« أكناك” و« أنجام” وبالتالي الاستفادة من حقوق الإيجار لخزينة البلديات وتوفير مناصب شغل للبطالين إلا أن الوضع لا يزال على حاله وغالبيتها لا تزال مرتعا للفساد وترويج مختلف أنواع السموم وعلى سبيل المثال لا الحصر مطالبة سكان بوشارب إسماعيل ببلدية البوني بولاية عنابة السلطات المنتخبة التدخل بعد تحويل عدة محلات من البرنامج المذكور إلى مكان لتعاطي الخمر والمخدرات ورمي قارورات الكحول في فناء المدرسة الابتدائية والسبب وراء بقاء هذا الوضع الكارثي يرجع إلى تحجج رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بورقة العدالة قبل إلغاء استفادة المحلات المهملة بالرغم أن العديد منها وجهت اعذرات لأصحابها عدة مرات ومع هدا لم يستجيبوا لها وظلت” دار لقمان على حالها” يذكر أن الوزارة الأولى كانت قد طالبت من ولاة الجمهورية في الآونة الأخيرة إحصاء المحلات الشاغرة التي استفاد أصحابها منها في السنوات الفارطة في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية بالولايات الـ 48 وإعداد تقارير بدلك ترسل للوزارة الوصية وإعادة توزيع تلك المحلات على شباب آخرين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية بالمرور عبر اللجان الولائية المختلطة وفقا للقانون المعمول به والمبين في المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 الذي يحدد شروط و كيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني و الحرفي تحت تصرف البطالين ذوي المشاريع (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 66 لسنة 2006). وقانون المالية التكميلي لسنة 2005 و قانون المالية لسنة 2006 اللذان ينصان على تسيير هذه المحلات و كذا حاصل الإيجار وذلك من أجل إنقاذ مشروع الرئيس من الفشل.