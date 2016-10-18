11 بالمائة من جرائم اختطاف الأطفال وراءها دجالون





دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى اتخاذ إجراءات كفيلة للتصدى للآفات الاجتماعية على غرار محاربة العمالة و تسول الأطفال وتجارة المخدرات ومحاربة المشعوذين و الدجالين.

عادل أمين





ولاسيما الرقية التي انتشرت بعدما أصبحت تجارة رابحة أسهمها في تصاعد بدون رقابة أو ضوابط الرقية الشرعية ومعالجة من له سلوك عدواني أو مرض نفسي في المستشفيات العقلية وأكدت في بيان لها أمس الاثنين أن سنة 2015 فقط كان أزيد من 15 قضية اختطاف ثم قتل الأطفال. وأضافت أنه في الآونة الأخيرة انتشرت مجموعة من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان بعدما تزايدت أعداد الجرائم في المجتمع وأصبحت الأسر الجزائرية تعاني كابوسا اسمه اختطاف الأطفال. حالات من الرعب نتيجة سلسلة حالات الاختطافات التي طالت فلذات أكبادهم. هذه الظاهرة التي طالما حذرنا منها في عدة مناسبات منذ 2008 إلى غاية يومنا والملفت أنه في سنة 2015 فقط كانت أزيد من 15 قضية اختطاف ثم قتل الأطفال . وفي هذا المجال فإن الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يود أن يوضح للرأي العام الوطني و للحكومة بأن اتفاقية حقوق الطفل لا تقتصر بنودها على الحكومات فقط بل يجب أن يضطلع بها كل أفراد المجتمع وذلك بهدف ترجمة المعايير والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية إلى واقع يتعين على الجميع احترامه، بعد أن أضحت عدة مشاكل تنخر عالم الطفولة منها قضية اختطاف الأطفال التي أخذت منحى لا يمكن السكوت عنه و هاجساً لكثير من الأسر كما نوضح أيضا بأن 93 بالمئة من أسباب تفشي جريمة الاختطاف وقتل الأطفال هي أسباب اجتماعية، نفسانية و اقتصادية نتيجة تشنجات وتعصب في المجتمع الجزائري كما أشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أسباب وقوع جرائم الاختطاف كثيرة منها 32 بالمئة الشذوذ الجنسي وتصفية حسابات و انتقام 15 بالمئة وابتزاز و الفدية 13 بالمئة وحب انتقام 12 بالمئة و الشعوذة و السحر11 بالمئة و استغلال المرضى النفسايين من طرف تجارة الرقية و الدجالين 10 بالمائة واسباب خفية 07 بالمئة. كما تؤكد بأن تلك المجموعة من العوامل في بعض الأحيان قد تكون مرتبطة مع بعضها البعض والتي تتداخل مع شخصية الجاني وتؤثر على سلوكه تجاه المجتمع المحيط به وتجاه نفسه.وفي هذا المجال تطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أهل الاختصاص في علم الاجتماع، علم النفس أن يكونوا في مقدمة المجتمع المدني لمعالجة هذه الظواهر و الآفات الاجتماعية على أن لا يكون النقاش نظريا بل عمليا في الميدان بمشاركة كل الفاعلين من الجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة حول كيفية التعامل مع المشاكل بصورة مباشرة وأن تنصب على معالجة الجذور حول تزايد ظاهرة خطف وقتل الأطفال.