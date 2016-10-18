وزارة الصحة لم تكشف بعد عن سبب وفاة الأطفال الرضع





آسيا بوقرة

كشفت مصادر طبية لأخر ساعة أن وزارة الصحة لم تعط أية تعليمات رسمية حول لقاح «بنتافول» الذي خضع له الرضع وتسبب في وفاة عدد منهم في الفترة الأخيرة حيث أن السحب تم على أساس استكمال التحقيقات فقط وفي حالة التأكد أنه ليس المتسبب الرئيسي في حالة الوفاة سيتم التعامل به بصفة عادية.حيث أفاد ذات المصدر أن الوزارة قامت بسحبه وتركه جانبا لاستكمال التحقيقات حول قضية وفاة عدد من الرضع بعد تلقيحهم بـ «بنتافول» وفي حالة التأكد رسميا أنه هو المتسبب في هذا الوضع سيتم تغييره نهائيا وفي ثبوت العكس سيعود إلى الصيدليات ومراكز التلقيح بصفة عادية مضيفين أن هذا اللقاح تتعامل به العيادات منذ سنوات وانه يمر بعدة مراحل واختبارات قبل أن يوجه للرضع لاسيما وأنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة التي تدفع الملايير من أجل هذا اللقاح لحماية الأطفال وليس إيذاؤهم كما أضافت مصادرنا أنه تم استبدال هذا اللقاح مؤقتا إلى أن تستكمل التحقيقات ويتم الإعلان عنها رسميا إلى ذلك فقد أعرب أولياء الأطفال الرضع عن تخوفهم الشديد من اللقاحات المقدمة لأبنائهم وذلك عقب تسجيل وفاة 3 رضع في فترة وجيزة مشيرين إلى أن اللقاح يجب أن تجرى عليه التجارب قبل وصوله إلى عيادات الأمومة والطفولة لضمان صحة وسلامة أبنائهم، هذا وأبقت اللجنة الوطنية لخبراء التلقيح على رزنامة التلقيح الجديدة وقدمت توصية بتغيير الممون وذلك تبعا لوفاة رضيعين وفي سياق متصل وحول موضوع رزنامة التلقيح أكدت مصادرنا أنه في غياب تقارير رسمية حول ما ستكشف عنه التحقيقات أن على الأولياء التقرب من العيادات لأخذ اللقاح في وقته المحدد لتفادي أية مضاعفات ناجمة عن التأخر في الفترات القادمة مشيرين في ذات السياق أن الوزارة تعمل جاهدة على منح لقاح يقي الأطفال الرضع من الأمراض الخطيرة ولن تقوم بإيذائهم وأن التأخر قد يؤدي إلى أمراض مستعصية في غنا عنها كما أن تغيير اللقاح بناء على التأكد من صحة ما تم ترويجه في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات.