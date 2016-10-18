تأجيل انتخابات الغرفة الفلاحية إلى 3 نوفمبر 2016

مازوز بوعيشة

أجلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تاريخ إجراء عقد الجمعية العامة لتجديد أجهزة المداولة للغرفة الفلاحية لولاية عنابة إلى 3 نوفمبر 2016 بدلا من 20 أكتوبر الجاري. ويرجع ذلك حسب المذكرة المرسلة إلى مديري المصالح الفلاحية والأمناء العامون للغرف الوطنية الفلاحية والغرف الفلاحية الولائية إلى التأخر المسجل في التحضير لعملية تجديد أجهزة المداولة للغرف الفلاحية الذي أعلنت عنه بعض الولايات وهو ما دفع بالوزارة الوصية لتأجيل عقد الجمعية العامة لهذه الهياكل إلى 3 نوفمبر 2016 بدلا من 20 أكتوبر الجاري وذلك لضمان نجاح أحسن للعملية هذا وقد حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تاريخ 24 نوفمبر 2016 لعقد الجمعية العامة الخاصة بالغرفة الوطنية للفلاحة بدلا من 10 نوفمبر 2016 من جهة أخرى كشف الأمين العام لغرفة الفلاحة بولاية عنابة أن عقد الجمعية العامة لتجديد أعضاء الغرفة الفلاحية بعنابة قد تأجل لمرتين بعد أن كان مقررا في 18 سبتمبر 2016 تم تأجل إلى 20 أكتوبر 2016 ليؤجل مرة ثالثة عقد الجمعية العامة إلى 3 نوفمبر 2016 وذلك لإعطاء فرصة للجمعيات الجديدة للحصول على الإعتمادات هذا وأوضح محدثنا في تصريح لآخر ساعة أن كل صيغة مهنية يجب أن يختار منها 5 أعضاء بشرط أن يكونوا منخرطين في جمعيات ناهيك عن اختيار 10 أعضاء من المتعاملين الاقتصاديين والذين يشاركون في انعقاد الجمعية العامة يوم 3 نوفمبر 2016 لاختيار أعضاء مجلس الإدارة للغرفة الفلاحية لولاية عنابة والمتكون من متعاملين اقتصاديين اثنين في مجال الفلاحة و 6 فلاحين حيث تتم عملية الاختيار عن طريق الانتخابات ليتم بعد ذلك تقديم المترشحين لرئاسة الغرفة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتعيين رئيس الغرفة الفلاحية بولاية عنابة أما فيما يخص انعقاد الجمعية العامة لاختيار رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة والمقرر في 24 نوفمبر 2016 فسيشارك فيه رؤساء الغرف الفلاحية بـ 48 ولاية إضافة إلى الأمناء العامون للغرف حيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للغرف الوطنية إلى الرئاسة لتعيين رئيس الغرفة.