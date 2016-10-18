68000 جرعة لتلقيح رؤوس الماشية ضد الأمراض

أكدت المفتشة البيطرية بالنيابة لولاية عنابة، عدم تسجيل أية حالة لمرض النيوكاستل الذي يصيب الدواجن إلى حد الآن بإقليم الولاية، مبرزة أن الأطباء البياطرة العموميين يقومون بحملات مراقبة أسبوعية إلى المداجن.حيث قالت ذات المسؤولة في تصريح لآخر ساعة، أن مصالحها لم تتلق أية شكوى من طرف المربين إضافة إلى أن الأطباء البياطرة يقومون بحملات مراقبة أسبوعية ميدانية إلى المداجن المتواجدة بمختلف بلديات الولاية والتي أسفرت عن عدم تسجيل أية حالة لمرضى النيوكاستل وسط الدواجن المفتشة على الرغم من إنه إنتشر في الأشهر القليلة الماضية في عدد من ولايات الوطن من جهة أخرى كشفت المفتشة البيطرية الولائية بالنيابة أن حملة التلقيح ضد مرض الجذري والكلب والحمى المالطية قد انطلقت بداية الشهر الجاري ببلديات ولاية عنابة أين خصصت الوزارة.الوصية لحملة التقليح ضد الأمراض السالفة بولاية عنابة 30 ألف جرعة لتلقيح الأغنام ضد الحمى المالطية و210000 جرعة للتلقيح ضد مرض الجذري، 18000 جرعة ضد مرض الكلب حيث انطلقت حملة التلقيح ضد الكلب بداية أكتوبر الجاري وتنتهي بعد ثلاثة أشهر، أمّا الحملات الأخرى لتستمر لمدة سنة كاملة، مشيرة في ذات السياق أن هذه الحملات الوقائية مجانية يقوم بها بياطرة عموميون وخواص لفائدة المربين والفلاحين ببلديات ولاية عنابة.

مازوز بوعيشة