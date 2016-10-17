التحقيقات الأولية تكشف تورط المربين في تعفن لحوم الأضاحي





أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري “عبد السلام شلغوم” أمس أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن أسباب تعفن لحوم الأضاحي التي اشتكى منها الكثير من المواطنين بالعديد من الولايات في عيد الأضحى المبارك

عادل أمين





على غرار ولاية عنابة راجع إلى استعمال مكملات غذائية لتسمين المواشي كان وراء تعفن لحوم أضاحي العيد مشيرا إلى أن المخابر المكلفة بالتحقيق توصلت إلى تحديد الأسباب قبل 48 ساعة. وقال الوزير إن التجار يبحثون عن الربح السريع وراء استعمال المكملات الغذائية بشكل مفرط مؤكدا أن التحقيقات لا تزال متواصلة والنتائج النهائية سيكشف عنها لاحقا. والجدير بالإشارة أن مصالح البيطرة بوزارة الفلاحة كانت قد فتحت تحقيقا بالتنسيق مع الدرك الوطني والشرطة لمعرفة أسباب فساد لحوم الأضاحي التي أصيبت بتعفن متقدم بداية من اليوم الأول للعيد على الرغم من وضعها في الثلاجات.وأخطرت مختلف المصالح البيطرية على مستوى عدة ولايات بالظاهرة، وبعد الاتصال بالمفتشيات البيطرية لكل الولايات للحصول على معلومات بخصوص هذه الظاهرة تم فتح تحقيق بالتنسيق مع الشرطة والدرك حيث أن المصالح البيطرية أخذت عينات على مستوى المخابر البيطرية في حين أن عينات أخرى تم إرسالها إلى مخابر الدرك الوطني والتي تعد أكثر نجاعة.