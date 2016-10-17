فتح تحقيق حول رفات الموتى التي عثر عليها بأحد المزابل بالسطارة





م. مسعود

علم من مصادر متطابقة بأن الجهات الوصية فتحت تحقيقات معمقة بشأن رفات الموتى التي تداول بعض المواطنين ببلدية السطارة ( شرق ولاية جيجل) خبر العثور عليها مرمية وسط الردوم بعدما اقتلعتها إحدى الجرافات من مزابل لتمرير طريق عمومي .وعلم بأن السلطات أعطت الأمر بالتحقيق في القضية عقب التصريحات المثيرة التي أدلى بها بعض المواطنين خلال الساعات الماضية على إحدى الفضائيات والتي تحدثوا من خلالها عن العثور على رفات عدد من الموتى بأحد المزابل بعدما اقتلعتها إحدى الجرافات التابعة للبلدية وهي بصدد فتح طريق عمومي من بينها رفات لأشخاص حديثي الوفاة ما أثار ضجة كبيرة بين سكان السطارة وتحديدا بين أهالي الموتى التي قيل بأن رفات أهاليهم كانت من بين العظام التي عثر عليها بين الأتربة المنزوعة .وكانت قضية المقبرة التي تمت إزالتها من أجل تمرير طريق عمومي بالسطارة قد أحدثت ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية والتي تطرقت لها “ آخر ساعة” بكل التفاصيل ، حيث تداولت أغلب مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن العام بالسطارة خبر إزالة هذه المقبرة ونقل رفات الموتى إلى مكان آخر من أجل انجاز مرفق عمومي ، كما تداولت هذه المواقع خبر الاعتداء الذي تعرض له أحد المنتخبين بالبلدية من قبل أحد أقارب الموتى الذين تم ترحيل رفاتهم بعد احتجاج هذه الأخير على الطريقة التي تمت بها معالجة القضية ولجوء الجهات التي قامت بتحويل المقبرة إلى نبش قبر قريبه بطريقة اعتبرها المعني غير مقبولة خصوصا وأن قريبه المتوفى لم يمر على وفاته إلا وقت قصير ما أثار حفيظته حسب هذه المواقع ودفعه إلى الاعتداء على المنتخب الذي كان يراقب عملية انجاز الطريق