سحب الإعتماد من مرقي “عمارة العاشور”





وحيد هاني





أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها أمس عن نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة مختصة في حادثة سقوط عمارة بالعاشور (العاصمة) والقرارات التي اتخذها وعلى رأسها سحب الاعتماد من المرقي صاحب المشروع، وقامت اللجنة -التي شكلتها الوزارة- بزيارة ميدانية إلى موقع الحادثة والاطلاع على الملف الإداري والتقني للترقية العقارية المعنية “سوبيراف” وكذا الترقية العقارية “إيمو هات” صاحبة مشروع سكني بجوار العمارة التي سقطت، فبالنسبة لمؤسسة “سوبيراف” لصاحبها محمد صحراوي، صاحب مشروع 36 أستوديو بالعاشور، بينت نتائج التحقيق أنها قامت بتشييد العمارة دون رخصة بناء، وتبعا لذلك، تلقى المرقي إعذارا من المصالح التقنية للبلدية بتاريخ 4 سبتمبر 2014 وذلك بعد تلقي ثلاثة محاضر مخالفة أعدت للمعني بناء عن المعاينة البلدية، كما تم إصدار قرار بتوقيف الأشغال بتاريخ 6 سبتمبر 2014 من طرف البلدية وهو القرار الذي لم يمتثل له صاحب المشروع، حسب البيان، أما بالنسبة لمؤسسة “إيمو هات” صاحبة مشروع 60 سكن ترقوي بجوار العمارة التي سقطت، أظهر التحقيق أنها تحوز على رخصة بناء وأنها أبرمت اتفاقية مع مصالح المركز الوطني لمراقبة البناء إلا أنها لم تمتثل للتحفظات التي وجهتها لها مصالح المراقبة التقنية للبناء، كما أظهر التحقيق أن “إيمو هات” قامت بإحالة عريضة لإخطار المصالح التقنية للبلدية بمخاطر الأشغال الجارية بالمشروع المجاور له التابع لـ “سوبيراف” وغير الحاصل على رخصة بناء، وعلى ضوء هذه النتائج، قررت اللجنة الوزارية التهديم الفوري للعمارة المجاورة لتلك التي سقطت والتابعة لـ “سوبيراف” مع سحب الاعتماد من المرقي محمد صحراوي، كما قررت اللجنة إعداد دراسة تهدف إلى تثبيت المباني المجاورة وكذا جلب مياه الينابيع وصرف مياه الأمطار، يذكر أن العمارة طور الانجاز، في المكان المسمى “أوربا 2000” بالعاشور والمكونة من طابقين سقطت يوم الجمعة في حدود الساعة 12سا 34 دقيقة دون أن تخلف الحادثة أي خسائر بشرية حسب مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.