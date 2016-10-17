وزير الاتصال يشرف على جلسة عمل بقسنطينة





ترأس وزير الاتصال السيد حميد قرين خلال زيارته يوم أمس لولاية قسنطينة جلسة العمل المنعقدة بمقر ديوان الوالي للتحضير لاحتفالية اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ 22 اكتوبر اين تم فيها الاتفاق حول التكريمات التي سيتم تقديمها وأيضا حول الجوائز التي ستمنح للصحفيين الفائزين بالطبعة الأولى لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف و التي ستكون هذا العام تحت عنوان “ المرأة فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية” وقد عرفت جلسة العمل هاته تقديم عديد الاقتراحات المتعلقة ببرنامج الاحتفالية تحضيرا للمناسبة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية معتبرين هذه المناسبة مهمة جدا بالنسبة إلى الصحافيين الجزائريين حتى تكون وقفة لتقييم ما تم انجازه مشيرين إلى أنها ذكرى مهمة مرتبطة بيوم صدور أول صحيفة جزائرية” المقاومة” التي صدرت في سنة 1955 و تعد تخليدا لتأسيس أول جريدة و بهذا فهو حدث يخلد روح تضحية و نضال رجال الإعلام الجزائريين.

ع.العبودي