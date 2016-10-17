إرهابي يسلم نفسه للجيش بتمنراست

سلم الإرهابي “ت. حيب الله” المدعو “الساهل” نفسه للسلطات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بعد ظهر أول أمس السبت، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، حسب ما أورده أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني، وأوضح ذات المصدر أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سلم الإرهابي ت. حيب الله المدعو “الساهل” نفسه للسلطات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، مساء السبت 15 أكتوبر 2016 وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء”.

وحيد. هـ