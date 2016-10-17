انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد الأنفلونزا الموسمية





انطلقت أمس الأحد حملة التلقيح الوطنية ضد الأنفلونزا الموسمية حيث تنصح وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بتلقيح الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق و الكهول و الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة ، و لإنجاح العملية تم تخصيص مليونين و نصف مليون جرعة لقاح، و في هذا الشأن قال المدير العام للوقاية و ترقية الصحة بوزارة الصحة الأستاذ إسماعيل مصباح إن هذه الحملة هامة لأنها تدخل في حماية المواطنين، و خصوصا الذين يتعرضون لمضاعفات الأنفلونزا الموسمية و التي تؤدي إلى وفيات حيث سجلت كل سنة أكثر من 100 ألف حالة وفاة، وأضاف المدير العام للوقاية و ترقية الصحة أنه بالنسبة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قد اتخذت الاحتياطات منذ بداية شهر سبتمبر حيث وزعت الجرعات عبر التراب الوطني على كل ولاية واحتياجاتها، وأكد الأستاذ إسماعيل مصباح أن التلقيح مجاني في المصالح الصحية العمومية و متوفر كذلك عند الصيدليات.

وحيد هاني