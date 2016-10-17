مديرية الصحة تخصص أزيد من 46 ألف لقاح للأنفلونزا الموسمية

خصصت مديرية الصحة لولاية باتنة أزيد من 46650 جرعة خاصة باللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية، حيث من المنتظر أن يتم توزيع الكمية التي وفرتها الجهات المعنية على مؤسسات الصحة العمومية ومختلف الوحدات الصحية المنتشرة عبر تراب الولاية ليستفيد منها عمال القطاع، وكذا النساء الحوامل، ذوي الأمراض المزمنة وكذا المسنين من 65 سنة فما فوق، حيث ينتظر أن تعرف إقبالا كبيرا من طرف هذه الفئات التي خصصت لها اللقاحات هذه، في الوقت الذي يبقى فيه تحسيس وتوعية وكذا الإعلان عن العملية من طرف المؤسسات الصحية أمرا محتوما في ظل جهل الكثيرين لهذه العملية خصوصا وان ولاية باتنة قد سجلت الموسم الفارط حالتي وفاة على الأقل جراء تعرض الضحايا للأنفلونزا الموسمية هذه. شوشان.ح