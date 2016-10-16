الرئيس بوتفليقة يوقع على خمسة مراسيم رئاسية

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وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن اتفاقي تعاون وبروتوكول تعاون ومذكرتي تفاهم, وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور. وذكر البيان من رئاسة الجمهورية، أن الأمر يتعلق باتفاق باريس حول التغيرات المناخية المعتمد بباريس في 12 ديسمبر سنة 2015, والاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي, الموقع ببيونس أيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2015. كما وقع رئيس الجمهورية على مرسوم يتضمن بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة الجمهورية البرتغالية في ميادين الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك، الموقع بالجزائر في 10 مارس سنة 2015. ووقع الرئيس بوتفليقة أيضا على مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة جمهورية كوبا، الموقعة بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2015، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجال التهيئة العمرانية والبيئة، الموقعة بالجزائر بتاريخ 10 مارس 2015.