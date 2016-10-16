الأساتذة يطالبون بزيادة في الأجور بنسبة 50 بالمائة





دعت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية “ الكلا” أمس إلى زيادة آنية في أجور الأساتذة بما لا يقل عن 50 بالمئة وإنشاء مرصد وطني لمراقبة القدرة الشرائية ووضع سياسة لتحديد الأجور وفق المعطيات الحقيقية لحركة الأسعار وواقع الأسواق وتعديل قانون المالية لكي يضمن ويعزز القدرة الشرائية للمواطن. كما نددت في بيان لها نشر على موقعها الرسمي على الانترنت بالزيادة في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار المواد الغذائية إضافة إلى الزيادات المعتبرة في الوقود والكهرباء والنقل غير ذلك في انتظار مراجعة دعم الدولة لأسعار الكثير من المواد في قانون المالية لسنة 2017. وبالرجوع إلى الإضراب الوطني الذي دعى إليه التكتل النقابي للنقابات المستقلة والمقرر ابتداء من غدا الاثنين دعت النقابة إلى التراجع عن تعديل قانون التقاعد مع إشراك النقابات المستقلة في صياغة قانون العمل بما يصون الحقوق النقابية ويضمن ظروف مهنية لائقة للجميع. وجددت نقابة “ الكلا” دعوة منخرطيها ومناضليها في المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن إلى التعبئة فضلا إلى مناشدة كافة العمال في مختلف القطاعات الأخرى على غرار الصحة والتكوين المهني والإدارات إلى الانخراط في الإضراب الوطني الذي تقوده النقابات المستقلة للوظيفة العمومية بقوة .

عادل أمين