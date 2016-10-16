وزارة التربية تفرج عن أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع





أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الميزانيات المالية للجان الولائية للخدمات الاجتماعية بعد تأخر دام أزيد من 6 أشهر عن الموعد المقرر. وحسب مصادر من اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية فإن ميزانيات 13 ولاية تم صبها في حساب اللجنة الوطنية على غرار ميزانية لجنة الخدمات الولائية لولاية عنابة في انتظار أن تتواصل العملية لتمس جميع اللجان الولائية. وحسب نائب رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية عنابة رحات توفيق فإن ميزانية الولاية لسنة 2016 تقدر بـ 13 مليارا و 800 مليون سنتيم المبلغ الذي تم صبه في حساب اللجنة الوطنية في انتظار تحويله إلى حساب اللجنة الولائية في المستقبل القريب على أن يتم الشروع في صرف المبلغ حسب مشروع الميزانية والذي سيمس منحة التقاعد المقدرة بـ 25 مليون سنتيم حيث يبقى الإشكال المطروح في العدد الكبير للملفات وكذا تسوية المنح الأخرى على غرار الأيتام والزواج وغيره... وكانت عملية تأخر صب الميزانيات المالية للجان الولائية قد جرت حالة من الإرباك في صفوف عمال وموظفي القطاع خاصة أصحاب الطلبات المستعجلة حيث وجد رؤساء اللجان الولائية أنفسهم في حرج كبير بسبب تأخر صرف الأموال التي كان من المفروض أن يتم صبها في شهر أفريل الفارط ناهيك عن تزايد عدد المقبلين على التقاعد لهذه السنة بسبب قرار الثلاثية الأخير بإلغاء التقاعد النسبي مع مطلع جانفي 2017. ويقترح عمال قطاع التربية على كل من الوزارة الوصية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية البحث عن آليات جديدة لتسريع عملية صب الأموال التي سيتم خصم 3 بالمئة من الأجر الخام للكتلة العمالية من قبل مديريات التربية الأمر الذي يرجع بالإيجاب على موظفي القطاع.

عادل أمين