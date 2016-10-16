نقابات التربية تقاطع بن غبريت

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قاطعت نقابات التربية الاجتماع الذي كان من المقرر أن يجمعها أمس بنورية بن غبريت وزير التربية الوطنية وذلك في تصعيد جديد لحدة التوتر بين الطرفين

وليد هري





حيث أصدرت نقابات التربية الستة المتمثلة في كل من المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مجلس أساتذة ثانويات الجزائر والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بيانا تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه أكدت من خلاله أن قرار مقاطعة حضور الاجتماع الذي كان من المقرر عقده صباح أمس بمقر وزارة التربية جاء بعد دراسة ونقاش جاد حول محتوى الدعوات التي وجهتها لهم الوصاية، حيث أكدوا أن الوزيرة ترى بأنها لا تملك الصلاحيات لتلبية مطالبهم، لذا أكدت النقابات أنها على استعداد «للمشاركة في جلسات التفاوض الفعلي مع من يملكون سلطة القرار بخصوص المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب» حسب البيان الذي جاء فيه أيضا تمسك النقابات المذكورة بالإضراب، حيث جاء في المصدر: «ندعو كافة النقابات للمشاركة في إضراب يومي 17 و18 أكتوبر 2016 ويومي 24 و25 أكتوبر 2016 ، ونهيب بالعمال بالاستعداد والتجند لإنجاح الإضراب والتمسك بإفتكاك مطالبهم المشروعة«، ومن بين أهم المطالب التي ترفعها هي التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، اشتراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما فئات دوي الدخل الضعيف.