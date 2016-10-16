«كناس» عنابة تنظم أبوابا مفتوحة حول تمديد آجال الاستفادة من جدولة دفع الديون





سليمان.ر

نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعنابة بخصوص تمديد آجال الاستفادة من جدولة دفع الديون إلى غاية 31 ديسمبر 2016 بناء على النتائج الإيجابية التي حققتها «الكناس» في إطار تطبيق التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ونظرا للإقبال الكبير لأرباب العمل الذين تقربوا بصفة مكثفة للاستفادة من هذه الامتيازات، وسيتم تمديد آجال الاستفادة من جدولة تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي وذلك في إطار المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016،وقد تقرر هذا التمديد نظرا للعدد الهام من أرباب العمل الذين عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من هذه التدابير قصد السماح لهم بتسوية وضعياتهم وتلك الخاصة بأجرائهم إزاء الضمان الاجتماعي،ويعد هذا الإجراء جهدا إضافيا خصصه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قصد السماح لأرباب العمل للامتثال لما يمليه تنظيم الضمان الاجتماعي،ودعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء جميع أرباب العمل الراغبين في تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي إلى التقرب من مصالح تحصيل الاشتراكات التابعة للصندوق عبر كافة التراب الوطني وطلب جدولة الديون المستحقة، والاستفادة من الإعفاء من غرامات وزيادات التأخر بعد دفع كل الأقساط،كما وجه الصندوق نداءه إلى جميع أرباب العمل الذين لم يتسنى لهم الاستفادة من التدابير المذكورة أعلاه لجدولة ديونهم واستغلال هذه الفرصة الثمينة التي منحت لهم وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر القادم.