الوزير «تبون « هدد المرقين العقاريين المتأخرين بالعقوبات المالية





أعلن وزير السكن والعمران والمدينة «عبد المجيد تبون» عن الوصول إلى اتفاق رسمي مع وزارة المالية على رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي عدل (02) 2013 بنسبة 23 بالمائة وأكد تبون» على هامش الرد على الأسئلة الشفوية لنواب مجلس الأمة أول أمس الخميس أن الزيادة ستطبق على الاقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد استلامهم للسكنات وليس في الاشطر الاربعة، حسب السيد تبون.وعن رزنامة استدعاء المكتتبين أكد الوزير أن «العملية تتم بصفة تدريجية وفقا لإمكانيات النظام المعلوماتي لوكالة عدل والتي تقوم ببذل مجهودات كبيرة حيث تسير بطريقة معلوماتية أكثر من 450 الف ملف اكتتاب«.وأكد التزامه بالانتهاء من توزيع سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2001/2002 بنهاية 2016 إلى مطلع 2017.وبالموازاة مع ذلك، يتم مواصلة توزيع سكنات عدل 2 في الولايات التي لا يوجد بها برنامج عدل 1.من جهة أخرى نفى وجود صعوبات في تمويل مشاريع السكن لا سيما في صيغة البيع بالإيجار. وأضاف أنه يجري حاليا إنجاز ما يزيد عن 920 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر التراب الوطني ولم يسجل إلى الآن أي مشروع منها مشكلا في التمويل. وللرد على حملات التشكيك صرح الوزير بأن كل ما بوسعنا قوله هو أن نعد المواطنين وعد شرف بألا تتوقف المشاريع. مهما يكن مصدر التمويل الذي نلجأ إليه فالمهم أن تبقى المشاريع مستمرة. وعن عدم احترام آجال الإنجاز في بعض الورشات اعتبر تبون أن تأخرا ببضع أشهر يعد «أمرا عاديا خاصة إذا جاء نتيجة لعوامل خارجية كالطقس، مضيفا أن شركات الإنجاز الآن تعي جيدا أن الوقت من ذهب وأن كل تأخر سيعرضها لعقوبات مالية.

عادل أمين