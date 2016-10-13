إضراب النقابات « يثير» حالة طوارئ في الحكومة

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عادل أمين

عشية دخول النقابات المستقلة في الإضراب الوطني بالعديد من القطاعات الحساسة في البلاد على غرار التربية والصحة، التكوين المهني، الإدارات، وفروع سونلغاز والمقرر ابتداء من الاثنين القادم وذلك ليومين قبل أن يتجدد يومي 24 و25 من شهر أكتوبر الجاري. بدأت الوزارات المعنية في وضع خلايا على مستوى مصالحها المركزية لمتابعة نسبة الاستجابة للإضراب في صفوف الموظفين خاصة وأن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لعبد المجيد سيدي السعيد رفضت الانخراط في مسعى التكتل النقابي الذي جاء احتجاجا على إلغاء الحكومة والثلاثية للتقاعد النسبي أو المسبق وتحديد الإحالة على التقاعد بسن 60 سنة . وتشدد الوزارات على أن تقوم اللجان بإعداد تقارير دورية حول سير الإضراب عن طريق مديرياتها الولائية ليتم تزويد الوزارة الأولى بجميع المعلومات ونسب الاستجابة للإضراب حسب كل قطاع ويتخوف مسؤولو القطاعات المستهدفة من طرف النقابات من إصابة مصالحها بشلل تام الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمة العمومية تجاه المواطن على الرغم من التزام النقابات بتوفير الحد الأدنى من الخدمة في المصالح الحساسة بمختلف القطاعات على غرار الصحة. وتتزامن كل هذه مع استعدادات الساعات الأخيرة التي شرعت فيها أزيد من 17 نقابة مستقلة هددت بالدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 أكتوبر الجاري وآخر يومي 24 و25 من نفس الشهر بسبب إلغاء التقاعد النسبي وقررت التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبها. من جانبها نقابات قطاع التربية الوطنية وحسب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أكدت أمس الجمعة أن نجاح الإضراب الوطني الشامل والمصيري لجميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات يعتبر الرهان الحقيقي لمراجعة الحكومة قرارها حول التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن حفاظا على المكتسبات وضمانا لتحقيق مطالب العمال والموظفين. وعليه فإن جميع النقابات المستقلة الموقعة على البيان القيام بدورها في التعبئة والتوعية كما يستوجب على الطبقة الشغيلة بمختلف رتبها وأسلاكها وانتماءاتها النقابية تحمل مسؤولياتها وإثبات وعيها الذي سيترجمه الإضراب الوطني في جميع القطاعات.