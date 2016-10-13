منع أنصار «الماك» من تنظيم مسيرة واعتصام بمدينة تيزي وزو

لم يتمكن أنصار الانفصالي «فرحات مهني» من تنظيم وقفة احتجاجية بالحديقة العمومية المتواجدة بمحطة نقل المسافرين سابقا بمدينة تيزي وزو . هذه الوقفة التي كان مقررا أن تنظمها حركة الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل «الماك» الأربعاء المنصرم بالمكان المذكور سالفا و هو نفس المكان الذي قام مناضلو هذه الحركة بانتهاك حرمة رمضان الكريم خلال سنة 2014 أمام مرأى الجميع بساحة الزيتون بقلب عاصمة جرجرة . و قد تم إجهاض هذه الحركة التي دعا إليها الانفصالي «فرحات مهني»بعد أن تدخلت الأجهزة الأمنية التي قامت بتطويق العديد من المنافذ والممرات الرابطة بين الشوارع و الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مقر الولاية، خوفا من حدوث انزلاقات . حيث تمكنت قوات الأمن من منع أتباع فرحات مهني من التجمهر وتنظيم المسيرة تحسبا لحدوث أية انزلاقات و تجاوزات بين المتظاهرين من مواطني المنطقة و أنصار « فرحات مهني» خاصة بعد أن فقدت الحركة ثقة المواطنين نظرا للتجاوزات الخطيرة و الممارسات غير اللائقة التي يقومون بها و التي لا تتماشى مع عادات و تقاليد منطقة القبائل المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

خليل سعاد