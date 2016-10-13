منع أنصار «الماك» من تنظيم مسيرة واعتصام بمدينة تيزي وزو

- تيزي وزو : “أبو مسعود” تفوز بجائزة أنظف قرية لمسابقة “عيسات رابح “
- تيزي وزو : الأفافاس يحيي الذكرى الـ 10 لاغتيال الرئيس الاسبق للمجلس الشعبي الولائي السيد «عيسات رابح»
- إيداع الجاني الحبس المؤقت : توقيف لص محترف في السرقة بالكسر من داخل السيارات بمدينة خنشلة
- بعد استدعائه من قبل مصالح الأمن للتحقيق في ملفات مودعة بوكالة دعم وتشغيل الشباب : وزارة الفلاحة تنهي مهام الأمين العام للغرفة الفلاحية بخنشلة
- المسيلة : سقوط طفل من أعلى الجبل
-
الحكومة ترسم رسميا زيادة بـ 23 بالمائة في أسعار سكنات عدل 02 : الوزير «تبون « هدد المرقين العقاريين المتأخرين بالعقوبات المالية
-
سكيكدة/ظهر على الانترنت وبايع أمير داعش البغدادي : القضاء على أمير كتيبة جند الخلافة ومرافقه بواد الزهور
-
التكتل ينهي استعداداته الأخيرة ردا على إلغاء التقاعد النسبي : إضراب النقابات « يثير» حالة طوارئ في الحكومة
-
رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين. يكشف: : ‘‘هجرة 10 آلاف طبيب إلى فرنسا بعد أن تلقوا تكوينهم في الجزائر‘‘
-
عمليات تنظيف واسعة في المستشفيات والأطباء قاطعوا عطلتهم السنوية : مفتشون مركزيون بوزارة الصحة ينزلون غدا إلى 16 ولاية
-
آخر ساعة تستطلع آراء تجار أحد أكبر الأسواق بالشرق : أسعار السيارات تلتهب وأزمة حقيقية تلوح في الأفق
-
عواصف ترابية ورياح قوية ساهمت في توسيع رقعة ألسنة اللهب بجبال الإيدوغ : حرارة غير عادية فاقت 40 درجة بالشرق
-
بسبب الحرارة التي بلغت 41 درجة مئوية : إقبال كبير على شواطئ الولايات الشرقية في عز أكتوبر
-
انقطاعات للتيار الكهربائي بسبب الرياح بعديد بلديات باتنة
-
شملت الطارف، عنابة، قالمة وسكيكدة : أحمد أويحي في دورية نحو الشرق
- فيما فتح تحقيقا بمصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة : الوالي يوقف مندوب الأمن بالولاية عن مهامه بالطارف
-
خنشلة / بعد أكثر من سنة من الإفراج على القائمة المؤقتة وانتظار الفصل في الطعون : سكان قايس يغلقون الطريق للمطالبة بالإفراج عن القائمة النهائية
-
قسنطينة/بعد طول انتظار وترقب بحي الفج : توزيع 200 سكن اجتماعي بزيغود يوسف هذا الأسبوع
-
قالمة/ فيما تم فتح تحقيق حول الأسباب : إصابة 07 تلاميذ بتسمم غذائي بمدرسة ابتدائية بواد الزناتي
- سكيكدة : تلاميذ يزار ببني يزيد يحتجون
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك