منع أنصار «الماك» من تنظيم مسيرة واعتصام بمدينة تيزي وزو

14.10.2016

 

لم يتمكن أنصار الانفصالي  «فرحات مهني» من  تنظيم وقفة احتجاجية  بالحديقة العمومية  المتواجدة بمحطة نقل المسافرين سابقا بمدينة تيزي وزو  . هذه الوقفة التي كان مقررا أن تنظمها حركة الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل «الماك»  الأربعاء المنصرم بالمكان المذكور سالفا و هو نفس المكان  الذي قام مناضلو هذه الحركة  بانتهاك حرمة رمضان الكريم  خلال سنة 2014 أمام مرأى الجميع  بساحة الزيتون بقلب عاصمة جرجرة .  و قد تم إجهاض هذه الحركة التي دعا إليها الانفصالي «فرحات مهني»بعد أن  تدخلت الأجهزة الأمنية  التي قامت بتطويق العديد من المنافذ والممرات الرابطة بين الشوارع و الطرقات الرئيسية المؤدية إلى  مقر الولاية، خوفا من حدوث انزلاقات . حيث تمكنت  قوات الأمن من  منع أتباع فرحات مهني من التجمهر وتنظيم المسيرة تحسبا لحدوث أية انزلاقات و تجاوزات بين المتظاهرين من مواطني المنطقة و أنصار « فرحات مهني» خاصة بعد أن فقدت الحركة ثقة المواطنين نظرا للتجاوزات الخطيرة و الممارسات غير اللائقة التي يقومون بها و التي لا تتماشى مع عادات و تقاليد منطقة القبائل المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.

خليل سعاد

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