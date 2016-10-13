‘‘هجرة 10 آلاف طبيب إلى فرنسا بعد أن تلقوا تكوينهم في الجزائر‘‘





كشف رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين الدكتور «محمد بقط بركاني « عن وجود أكثر من 60 ألف طبيب في القطاعين العمومي والخاص معتبرا أن توزيع الأطباء عبر ربوع الوطن غير عادل وأنه يجب أن يكون توجه أي طبيب إلى المدن الداخلية بصفة تطوعية على أن تقدم له كل التحفيزات مؤكدا على هجرة 10 آلاف طبيب جزائري إلى فرنسا وحدها بعد أن تلقوا تكوينهم في الجزائر. كما اعتبر الدكتور بقاط بركاني أول أمس أن قانون الصحة الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا إيجابيا حيث عولجت فيه جميع النقائص الصحية وهو يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في الجزائر. وفي سياق متصل أعلن عن وجود مجالس تأديب مهنية للأطباء الذين يرتكبون أخطاءً مهنية وأن هناك فرقا بين الخطأ الطبي و الهفوة الطبية حيث يمكن لكل مواطن متضرر أن يحتكم إلى العدالة مشيرا إلى أنه و»خلال عامين هناك حوالي 200 قضية مطروحة على المجلس. كما تطرق ذات المتحدث إلى أهمية الطب الوقائي قائلا يجب إيلاء الأهمية لهذا النمط من العلاج لأن سرطان الثدي -مثلا لدى النساء في الجزائر أوفي العالم -أصبح يحتل المرتبة الأولى وكذلك الشأن بالنسبة لسرطان البروستات عند الرجال ، لذا وجبت الوقاية سواء من داء السرطان أو من الأمراض المزمنة التي تضاعفت في بلادنا كداء السكري الذي يعد 3 ملايين مصاب وهو يتزايد كل سنة وبخصوص قضية لقاحات الرضع قال إن التحقيق لايزال جاريا ولا نربط الوفيات باللقاح موضحا أن التلقيح يدخل في إطار الوقاية حيث تمكنت الجزائر من القضاء على عدة أمراض بفضل السياسة المنتهجة في هذا المجال.

عادل أمين